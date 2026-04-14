Przed reprezentantkami Polski w piłce nożnej ważne spotkanie. Polki w Gdańsku podejmą dziś Irlandię w trzeciej kolejce eliminacji mistrzostw świata i dywizji A Ligi Narodów. „Naszym celem jest wyjazd na mundial” – zapewnia Ewelina Kamczyk. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

Polska po marcowych meczach z Holandią (2:2) i Francją (1:4) zajmuje trzecie miejsce w grupie. Natomiast Irlandia jest czwarta, gdyż przegrała z Francją (1:2) i Holandią (1:2). Spotkanie z Irlandkami będzie kluczowe w walce o baraże.



Gramy w dywizji A, gdzie są same mocne drużyny, a mecze są bardzo wymagające. Już samo to, że znalazła się w tej stawce, dobrze świadczy o Irlandii. Ich kadra ma bardzo duży potencjał. Śledzę ten zespół od mistrzostw świata w 2023 roku, w których Irlandki brały udział. Prezentują bardzo wysoki poziom w defensywie. Na boisku tworzą kolektyw i jedna walczy za drugą - powiedziała selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon.

"Mówimy o piłkarkach z dużym doświadczeniem"

Najbardziej znaną irlandzką piłkarką jest Katie McCabe z Arsenalu Londyn, a gwiazdą reprezentacji Polski jest Ewa Pajor z Barcelony. Ich kluby mierzyły się w ubiegłorocznym finale Ligi Mistrzyń w Lizbonie. Arsenal wygrał 1:0 i zdobył trofeum.

Irlandia bazuje na specyficznym ustawieniu 5-3-2. Tworzy ono ciekawe rozwiązania. Wspomniany styl jest cechą najbardziej wyróżniającą nasze najbliższe rywalki. Tam nie ma anonimowych zawodniczek. Mówimy o piłkarkach z dużym doświadczeniem w różnych ligach europejskich. To bardzo wartościowa drużyna, która nie dostała się przypadkowo do najwyższej dywizji - oceniła trenerka.

Naszym celem jest wyjazd na mundial. Żeby jednak znaleźć się na mistrzostwach świata, to musimy koncentrować się na każdym meczu. Trzeba patrzeć jednostkowo i wygrywać pojedyncze spotkania. Na pewno zrobimy wszystko, żeby awansować - zapewniła z kolei Ewelina Kamczyk, która wystąpiła w spotkaniu w Irlandią w 2018 roku. Wówczas Polski wygrały 4:0.



Rozgrywki Ligi Narodów kobiet są jednocześnie eliminacjami mistrzostw świata. Bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii wywalczą cztery drużyny z Europy, które zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach w dywizji A. Pozostałe zespoły wystąpią w dwustopniowych barażach.

Polska ponownie zagra z Irlandią, na wyjeździe, w sobotę 18 kwietnia.