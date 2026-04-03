​Choć piłkarską karierę ma już dawno za sobą - w przeciwieństwie do jego dwóch pełnoletnich synów - to wszystko wskazuje na to, że 55-letni Jari Litmanen ponownie pojawi się na piłkarskim boisku. Okazuje się, że były gwiazdor Liverpoolu i Barcelony został zgłoszony do rozgrywek czwartej ligi estońskiej. Zagra w klubie JK Tallina Kalev III.

Jari Litmanen wraca na boisko. 55-latek zagra w czwartej lidze estońskiej

Preludium do powrotu po latach na piłkarskie boiska emerytowanego piłkarza był udział w ostatnim meczu poprzedniego sezonu na czwartym poziomie rozgrywkowym w Estonii. Litmanen zagrał 34 minuty u boku swoich synów: 18-letniego Bruno i dwa lata starszego Caro. Wówczas drużyna z Tallina przegrała 2:3.

Teraz słynny przed laty piłkarz został zgłoszony do tych rozgrywek. Ma bronić barw zespołu JK Tallina Kalev III, a okazję do debiutu w obecnym sezonie będzie miał już w najbliższy poniedziałek. Ekipa ze stolicy Estonii zmierzy się z zespołem Rae Spordikool.

Oczywiście, że biorąc pod uwagę wiek, nie będę grał całych meczów, ale raczej minuty, lecz przyjemnie jest powrócić do gry, zwłaszcza w towarzystwie moich synów. Moje piłkarskie marzenie się spełniło - skomentował swój powrót piłkarz, cytowany przez dziennik "Iltalehti".

Kariera

Jari Litmanen to prawdziwa legenda fińskiej piłki zaraz obok Samiego Hyypiä, z którym grał przez rok w "The Reds".

Poza tym Litmanen występował w takich klubach jak Ajax Amsterdam (1992-99), FC Barcelona (1999-2001), Malmoe FF (2002-2007) czy Fulham Londyn (2008). Karierę zakończył piętnaście lat temu w 2011 roku, w barwach HJK Helsinki. W reprezentacji kraju w latach 1989-2010 rozegrał 137 meczów, strzelając 32 bramki.

Przez fińską federację piłkarską został uznany za najlepszego piłkarza w jej historii. W 1995 roku fińska poczta wydała znaczek z jego wizerunkiem, a w 2020 prezydent Sauli Niinisto uhonorował go odznaczeniem państwowym.