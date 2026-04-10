Kariera piłkarska

Magiera był wychowankiem Rakowa Częstochowa, w barwach którego debiutował na poziomie Ekstraklasy. Od 1997 do 2006 roku bronił barw Legii Warszawa, z półroczną przerwą na występy w Widzewie Łódź. Z klubem ze stolicy wywalczył dwa mistrzostwa, jeden Puchar i Superpuchar Polski, a także triumfował w rozgrywkach Pucharu Ligi Polskiej. Na poziomie Ekstraklasy Magiera rozegrał w sumie 233 spotkania, zdobywając w nich 25 bramek. Występował również w juniorskich reprezentacjach Polski. Z kadrą do lat 16 w 1993 roku wywalczył mistrzostwo Europy. Następnie trafił do kadry U-17, gdzie w roli kapitana wywalczył czwarte miejsce na mistrzostwach świata.

Historyczny sukces z Legią. Zremisował z Realem Madryt

Po zakończeniu piłkarskiej kariery trenował kilka zespołów z Ekstraklasy oraz juniorskich drużyn narodowych. Był asystentem w reprezentacji Polski do lat 18, a także w Legii Warszawa, którą tymczasowo prowadził także jako trener pierwszej drużyny. W 2016 doprowadził "Wojskowych" do awansu do fazy grupowej elitarnej Ligi Mistrzów. Legia pod wodzą Jacka Magiery wywalczyła trzecie miejsce w grupie, m.in. remisując na Łazienkowskiej z Realem Madryt 3:3. W sezonie 2016/2017 wywalczył z Legią mistrzostwo Polski. Miał też swój udział w kolejnym mistrzowskim tytule - wywalczonym rok później.

Żałoba w Legii

Na profilu warszawskiego klubu pojawił się w piątek wpis poświęcony Jackowi Magierze.

"Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery - byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia. Zarząd, pracownicy, sztab i piłkarze Legii Warszawa" - napisała Legia w mediach społecznościowych.