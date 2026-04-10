Tragiczne wieści przekazuje Polski Związek Piłki Nożnej. W piątek w wieku 49 lat zmarł drugi trener reprezentacji Polski, Jacek Magiera. W przeszłości był związany m.in. z Legią Warszawa, z którą grał w Lidze Mistrzów i zdobywał mistrzostwo Polski. "Wyjątkowy piłkarz, świetny trener, ale przede wszystkim bardzo dobry człowiek" - napisał w serwisie X, prezes PZPN Cezary Kulesza.
- Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną rmf24.pl.
Na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawiła się w piątek przed południem smutna wiadomość. W wieku zaledwie 49 lat zmarł drugi trener reprezentacji Polski - Jacek Magiera. W kadrze, którą prowadzi Jan Urban, pracował od lipca 2025 roku.
PZPN przekazał wyrazy współczucia najbliższym trenera. "Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" - czytamy we wpisie federacji zamieszczonym w mediach społecznościowych.