​Zwrot w sprawie licencji, umożliwiającej grę pierwszoligowej Wieczysty w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Krakowski klub poinformował w mediach społecznościowych, że Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN, po rozpatrzeniu odwołania klubu, zmieniła decyzję Komisji do spraw Licencji Klubowych PZPN i przyznała Wieczystej licencję. Oznacza to, że jeśli Wieczysta wygra baraże to awansuje do ekstraklasy, a Kraków będzie miał na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce trzech przedstawicieli.

  • Po więcej aktualnych informacji sportowych zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Zmiana decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyznania Wieczystej Kraków całkowicie zmienia perspektywę piłkarzy krakowskiego klubu. 

Wieczysta z licencją na grę w Ekstraklasie

Jak informował z początkiem maja serwis goal.pl, podopieczni Kazimierza Moskala mieli usłyszeć, że Wieczysta nie otrzyma licencji i nawet w przypadku wywalczenia awansu do elity, w przyszłym sezonie zagrają w... IV lidze.

W poniedziałek krakowski klub, który swoje mecze rozgrywa w Sosnowcu, poinformował w mediach społecznościowych, że otrzymał licencję uprawniającą do gry w PKO BP Ekstraklasie w przyszłym sezonie. "Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN po rozpatrzeniu odwołania klubu zmieniła decyzję Komisji do spraw Licencji Klubowych PZPN i przyznała Wieczystej licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2026/2027" - czytamy w komunikacie Wieczystej. 

Klub dodał, że licencja została przyznana z nadzorem prawnym oraz infrastrukturalnym. "Komisja Odwoławcza wskazała, że klub wraz z odwołaniem przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do uzyskania licencji" - informuje Wieczysta. 

Zamieszanie wokół Wieczystej. Powodem aspiracje właściciela klubu?

Powodem zamieszania z licencją dla Wieczystej miały być aspirację właściciela klubu Wojciecha Kwietnia. Według medialnych doniesień "król aptek" miał nie być już zainteresowany dalszym rozwojem projektu. Z uwagi na fakt, że Kwiecień jest fanem Wisły Kraków, miał on zainwestować w klub, który po czterech latach wraca na ekstraklasowe boiska, i zostać mniejszościowym udziałowcem. W przeszłości Kwiecień wielokrotnie pomagał "Białej Gwieździe", więc jego zaangażowanie nie byłoby zaskoczeniem. 

Wojciech Kwiecień rozpoczął ogromne inwestycje w Wieczystą Kraków w 2020 roku. Dzięki pozyskaniu doświadczonych i rozpoznawalnych graczy, takich jak Michał Pazdan czy Sławomir Peszko i zatrudnieniu takich trenerów jak Franciszek Smuda, klub od tego czasu zdołał awansować do I ligi. Sławomir Peszko, już jako trener Wieczystej, podkreślał, że klub chce ściągać coraz lepszych zawodników. Jak awansujemy (do PKO BP Ekstraklasy), to pierwszy rok będzie przejściowy. Później chcemy atakować mocniej - mówił na antenie TVP Sport. 

Minionego weekendu zespołu rywalizujące w Betclic 1 lidze zakończyły zmagania w tym sezonie. Bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczyła wspomniana Wisła oraz Śląsk Wrocław. Trzeciego ekstraklasowicza wyłonią baraże, do których zakwalifikowały się zespoły Wieczystej Kraków, Chrobrego Głogów, ŁKS Łódź oraz Polonii Warszawy. 

Zobacz również: