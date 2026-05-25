Klub dodał, że licencja została przyznana z nadzorem prawnym oraz infrastrukturalnym. "Komisja Odwoławcza wskazała, że klub wraz z odwołaniem przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do uzyskania licencji" - informuje Wieczysta.

Zamieszanie wokół Wieczystej. Powodem aspiracje właściciela klubu?

Powodem zamieszania z licencją dla Wieczystej miały być aspirację właściciela klubu Wojciecha Kwietnia. Według medialnych doniesień "król aptek" miał nie być już zainteresowany dalszym rozwojem projektu. Z uwagi na fakt, że Kwiecień jest fanem Wisły Kraków, miał on zainwestować w klub, który po czterech latach wraca na ekstraklasowe boiska, i zostać mniejszościowym udziałowcem. W przeszłości Kwiecień wielokrotnie pomagał "Białej Gwieździe", więc jego zaangażowanie nie byłoby zaskoczeniem.

Wojciech Kwiecień rozpoczął ogromne inwestycje w Wieczystą Kraków w 2020 roku. Dzięki pozyskaniu doświadczonych i rozpoznawalnych graczy, takich jak Michał Pazdan czy Sławomir Peszko i zatrudnieniu takich trenerów jak Franciszek Smuda, klub od tego czasu zdołał awansować do I ligi. Sławomir Peszko, już jako trener Wieczystej, podkreślał, że klub chce ściągać coraz lepszych zawodników. Jak awansujemy (do PKO BP Ekstraklasy), to pierwszy rok będzie przejściowy. Później chcemy atakować mocniej - mówił na antenie TVP Sport.

Minionego weekendu zespołu rywalizujące w Betclic 1 lidze zakończyły zmagania w tym sezonie. Bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczyła wspomniana Wisła oraz Śląsk Wrocław. Trzeciego ekstraklasowicza wyłonią baraże, do których zakwalifikowały się zespoły Wieczystej Kraków, Chrobrego Głogów, ŁKS Łódź oraz Polonii Warszawy.