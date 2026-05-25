Zwrot w sprawie licencji, umożliwiającej grę pierwszoligowej Wieczysty w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Krakowski klub poinformował w mediach społecznościowych, że Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN, po rozpatrzeniu odwołania klubu, zmieniła decyzję Komisji do spraw Licencji Klubowych PZPN i przyznała Wieczystej licencję. Oznacza to, że jeśli Wieczysta wygra baraże to awansuje do ekstraklasy, a Kraków będzie miał na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce trzech przedstawicieli.
Zmiana decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyznania Wieczystej Kraków całkowicie zmienia perspektywę piłkarzy krakowskiego klubu.
Jak informował z początkiem maja serwis goal.pl, podopieczni Kazimierza Moskala mieli usłyszeć, że Wieczysta nie otrzyma licencji i nawet w przypadku wywalczenia awansu do elity, w przyszłym sezonie zagrają w... IV lidze.
W poniedziałek krakowski klub, który swoje mecze rozgrywa w Sosnowcu, poinformował w mediach społecznościowych, że otrzymał licencję uprawniającą do gry w PKO BP Ekstraklasie w przyszłym sezonie. "Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN po rozpatrzeniu odwołania klubu zmieniła decyzję Komisji do spraw Licencji Klubowych PZPN i przyznała Wieczystej licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2026/2027" - czytamy w komunikacie Wieczystej.