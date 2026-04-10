Jesteśmy prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami i będziemy zabiegać o umożliwienie nam podjęcia pracy - z takim nastawieniem do Trybunału Konstytucyjnego wybiera się dziś czworo jego sędziów, zaprzysiężonych wczoraj w Sejmie. Prezydent nie uznał ślubowania za ważne, a prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie umożliwił sędziom podjęcia pracy. Jaką zatem strategię przyjmą sędziowie?

ędziowie TK, od lewej: Maciej Taborowski, Dariusz Szostek, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Marcin Dziurda i Magdalena Bentkowska podczas ślubowania w Sejmie / Paweł Supernak / PAP

Jak informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, czwórka sędziów, która złożyła wczoraj w Sejmie ślubowanie, ma wystąpić do prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego o pisemne decyzję w swoich sprawach. Łatwo się domyślić, że może to posłużyć do ich zaskarżania - zauważa Tomasz Skory.

Kolejne kroki to domaganie się dostępu do stanowisk pracy i przydziału spraw. Już nie od prezesa Trybunału, ale dyrektorów poszczególnych komórek tego sądu.

To taktyka oparta na tym, że immunitety mają w Trybunale prezes i sędziowie, ale już nie urzędnicy. Każda odmowa powinna być udokumentowana pisemnie i zapewne nie wszyscy będą chcieli ryzykować, składając na nich podpisy.

Ślubowanie szóstki sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wczoraj sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie podczas krótkiej, 10-minutowej uroczystości w Sejmie. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent Karol Nawrocki, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Następnie w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta, a po złożeniu dokumentów w Kancelarii Prezydenta wszyscy udali się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Biurka w Trybunale Konstytucyjnym tylko dla dwójki sędziów

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski mówił potem na konferencji prasowej, że spotkał się "z dwoma sędziami Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK". Jak przekazał, potem rozmawiał z dwójką sędziów, którzy złożyli ślubowania wobec prezydenta. Muszę z satysfakcją poinformować, że sędziowie objęli stanowiska sędziów, zostały im przydzielone sprawy, jutro otrzymają sprawy, głównie skargi konstytucyjne - tak, aby mogli zająć się rozpoznawaniem tych najważniejszych dla Polaków spraw - powiedział Święczkowski. Dodał, że sędziowie ci już zapoznali się ze swoimi gabinetami.

Z pozostałą czwórką osób wybranych spotkałem się z każdą indywidualnie. Każdemu z nich przekazałem, że niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie zostałem poinformowany przez prezydenta, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby, a takie ustalenie muszę mieć, aby uznać, że ktoś nawiązał stosunek służbowy sędziego TK - powiedział Święczkowski.

Dlatego - jak przekazał - nie może uznać czwartkowego "wydarzenia w Sejmie" za złożenie ślubowania wobec prezydenta, chyba że prezydent poinformuje go, iż "takie spotkanie w Sejmie on uzna za złożenie ślubowania wobec niego".

W związku z tym - jak mówił Święczkowski - nie jest w stanie przydzielić tym czterem osobom spraw czy wyznaczyć gabinetów.



Biblioteka TK jednak nie dla każdego

Jak każdy z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo przychodzić do TK, spotykać się w bibliotece, składać różnego rodzaju pisma na biurze podawczym - mówił wczoraj Święczkowski. Słowa te weryfikował dziś dziennikarz RMF FM. Michał Radkowski próbował dziś wejść do biblioteki w budynku przy Alei Szucha w Warszawie.

Czytelnia teoretycznie czynna jest dla osób z zewnątrz od godz. 9. Gdy Michał Radkowski zadzwonił kilka minut później, najpierw usłyszał, żeby chwilę poczekał. Potem dowiedział się, że nie może wejść i musi się wcześniej umówić, bo jest tyle osób.

Jak relacjonował Michał Radkowski, przed godz. 9 do biblioteki nikt nie wchodził. Okazuje się, że zapisać się też nie da, bo telefonu nikt nie odbiera. A dziś nagle pojawiła się informacja na stronie Trybunału, że dla osób z zewnątrz biblioteka jest nieczynna do odwołania.

Będzie pozew do sądu pracy?

Już wczoraj Anna Korwin-Piotrowska - jedna z czwórki sędziów TK, którzy nie zostali dopuszczeni do pracy w TK - zapowiedziała w rozmowie w TVN24, że prawdopodobnie złożą oni pozew do sądu pracy o dopuszczenie ich do wykonywania pracy. Zadeklarowała też, że będzie stawiać się w pracy w Trybunale. Wyraziła oczekiwanie, że prezes Trybunału przydzieli sędziom gabinety i zagwarantuje warunki do pracy.

Zapowiedziała też, że sędziowie najprawdopodobniej podejmą kroki, które "wydają się być jedynymi skutecznymi".



Także Krystian Markiewicz mówił dziś w TVN24, że zamierza razem z pozostałą trójką sędziów "pójść do Trybunału Konstytucyjnego, żądając, oczekując tego, że zostaniemy dopuszczeni do pracy".

Konstytucja jasno stanowi o tym, że to Sejm wybiera sędziów TK i trzeba samodzielnie umieć wykonywać oceny pewnych rzeczy. Moim obowiązkiem, kolegów i koleżanek, jest to żeby zacząć je wykonywać - podkreślił.