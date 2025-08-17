Inter Mediolan i Atalanta Bergamo porozumiały się w sprawie przejścia do tego drugiego klubu skrzydłowego piłkarskiej reprezentacji Polski Nicoli Zalewskiego. Taką informację podał w niedzielę dziennik "Corriere dello Sport" na swojej stronie internetowej. Atalanta zagra w tym roku w Lidze Mistrzów.

Transfer uważany jest za sensacyjny, bo 23-letni Zalewski żegna Inter zaledwie pół roku po przejściu z AS Roma. 

Na początku tego roku Zalewski został wypożyczony z Romy do Interu. Po kilkunastu meczach mediolańczycy wykupili go za 6,3 mln euro

O zainteresowaniu klubu z Bergamo włoscy dziennikarze pisali od wczoraj.

Według "Corriere dello Sport" wartość porozumienia Interu z Atalantą w sprawie transferu urodzonego koło Rzymu zawodnika reprezentacji Polski wynosi 17 milionów euro.

W najbliższych godzinach przewidziane są badania medyczne Zalewskiego w Bergamo - poinformowała gazeta.

Dziennikarze włoskiego dziennika sportowego zauważają, że trenerem Atalanty jest Ivan Juric, który zna Zalewskiego z czasów, gdy w 2024 roku był trenerem AS Roma. Przejście Polaka jest komentowane jako duże wzmocnienie siły ofensywnej Atalanty.

21-krotny reprezentant Polski w Serie A rozegrał do tej pory 95 spotkań, z czego 84 w Romie i 11 w barwach "Nerazzurrich", i uzyskał trzy gole. Zadebiutował 9 maja 2021.

Atalanta jako zdobywca trzeciego miejsce w poprzednim sezonie Serie A (tuż za Interem) zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów.