Inter Mediolan i Atalanta Bergamo porozumiały się w sprawie przejścia do tego drugiego klubu skrzydłowego piłkarskiej reprezentacji Polski Nicoli Zalewskiego. Taką informację podał w niedzielę dziennik "Corriere dello Sport" na swojej stronie internetowej. Atalanta zagra w tym roku w Lidze Mistrzów.

Nicola Zalewski w barwach Interu Mediolan. / IPA Sport/ABACA/Abaca/East News / East News

Transfer uważany jest za sensacyjny, bo 23-letni Zalewski żegna Inter zaledwie pół roku po przejściu z AS Roma.

Na początku tego roku Zalewski został wypożyczony z Romy do Interu. Po kilkunastu meczach mediolańczycy wykupili go za 6,3 mln euro

O zainteresowaniu klubu z Bergamo włoscy dziennikarze pisali od wczoraj.