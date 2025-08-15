Już po raz 22. najlepsi siatkarze świata spotkają się w Krakowie, by uczcić pamięć legendarnego trenera i sprawdzić formę przed najważniejszymi wyzwaniami sezonu. XXII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia 2025 roku w TAURON Arenie Kraków. Na parkiecie zobaczymy cztery siatkarskie potęgi: Polskę, Brazylię, Argentynę i Serbię. Mamy dla Was zaproszenia na tę wyjątkową sportową imprezę, szczegóły poniżej.

Siatkowka Liga Narodow 2025, Mecz Bulgaria - Polska. Archiwum / Piotr Matusewicz / East News

Memoriał Wagnera to wydarzenie, które od lat przyciąga tłumy kibiców i elity światowej siatkówki. W tym roku turniej ponownie zagości w największej i najnowocześniejszej hali sportowo-widowiskowej w Polsce - TAURON Arenie Kraków. Przez trzy dni, od 29 do 31 sierpnia, kibice będą mogli podziwiać zmagania czterech topowych reprezentacji narodowych.

Kto zagra w Krakowie?

W XXII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera udział wezmą:

Polska - gospodarz turnieju i aktualny wicemistrz świata,

Brazylia - jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w historii siatkówki,

Argentyna - dynamiczna drużyna z Ameryki Południowej,

Serbia - zawsze groźny rywal, znany z walki do ostatniej piłki.

Każdy mecz zapowiada się jako starcie siatkarskich gigantów, a stawka jest wyjątkowa - to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata na Filipinach.

Turniej z tradycją i prestiżem

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera to nie tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także hołd dla twórcy największych sukcesów polskiej siatkówki. Od pierwszej edycji w 2003 roku turniej gromadzi w Polsce najlepsze drużyny z całego świata.

Dlaczego warto tam być?

iatkowka Liga Narodow 2025, Mecz Francja - Polska / Piotr Matusewicz / East News

Atmosfera pełnych trybun, bliskość siatkarskich gwiazd i niepowtarzalne emocje - to znaki rozpoznawcze Memoriału Wagnera. To także wyjątkowa okazja do spotkania fanów z całego kraju, których łączy wspólna pasja do siatkówki.

W ubiegłym roku frekwencja podczas trzydniowego turnieju była imponująca. Ostatniego dnia rozgrywek w krakowskiej TAURON Arenie na trybunach zasiadł komplet - 15 tysięcy kibiców. Sobotnie mecze śledziło na żywo ponad 13 tysięcy fanów, a w piątek niemal 10 tysięcy osób. Wszystko wskazuje na to, że XXII Memoriał Wagnera również przyciągnie tłumy, a polscy kibice ponownie szczelnie wypełnią arenę.

Terminarz XXII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:

Piątek, 29 sierpnia

godz. 18.00 Argentyna - Brazylia

godz. 20.30 Polska - Serbia

Sobota, 30 sierpnia

godz. 18.00 Serbia - Argentyna

godz. 20.30 Polska - Brazylia

Niedziela, 31 sierpnia

godz. 18.00 Brazylia - Serbia

godz. 20.30 Polska - Argentyna