Już po raz 22. najlepsi siatkarze świata spotkają się w Krakowie, by uczcić pamięć legendarnego trenera i sprawdzić formę przed najważniejszymi wyzwaniami sezonu. XXII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia 2025 roku w TAURON Arenie Kraków. Na parkiecie zobaczymy cztery siatkarskie potęgi: Polskę, Brazylię, Argentynę i Serbię. Mamy dla Was zaproszenia na tę wyjątkową sportową imprezę, szczegóły poniżej.
Memoriał Wagnera to wydarzenie, które od lat przyciąga tłumy kibiców i elity światowej siatkówki. W tym roku turniej ponownie zagości w największej i najnowocześniejszej hali sportowo-widowiskowej w Polsce - TAURON Arenie Kraków. Przez trzy dni, od 29 do 31 sierpnia, kibice będą mogli podziwiać zmagania czterech topowych reprezentacji narodowych.
W XXII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera udział wezmą:
- Polska - gospodarz turnieju i aktualny wicemistrz świata,
- Brazylia - jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w historii siatkówki,
- Argentyna - dynamiczna drużyna z Ameryki Południowej,
- Serbia - zawsze groźny rywal, znany z walki do ostatniej piłki.
Każdy mecz zapowiada się jako starcie siatkarskich gigantów, a stawka jest wyjątkowa - to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata na Filipinach.
Memoriał Huberta Jerzego Wagnera to nie tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także hołd dla twórcy największych sukcesów polskiej siatkówki. Od pierwszej edycji w 2003 roku turniej gromadzi w Polsce najlepsze drużyny z całego świata.
Atmosfera pełnych trybun, bliskość siatkarskich gwiazd i niepowtarzalne emocje - to znaki rozpoznawcze Memoriału Wagnera. To także wyjątkowa okazja do spotkania fanów z całego kraju, których łączy wspólna pasja do siatkówki.
W ubiegłym roku frekwencja podczas trzydniowego turnieju była imponująca. Ostatniego dnia rozgrywek w krakowskiej TAURON Arenie na trybunach zasiadł komplet - 15 tysięcy kibiców. Sobotnie mecze śledziło na żywo ponad 13 tysięcy fanów, a w piątek niemal 10 tysięcy osób. Wszystko wskazuje na to, że XXII Memoriał Wagnera również przyciągnie tłumy, a polscy kibice ponownie szczelnie wypełnią arenę.
Piątek, 29 sierpnia
- godz. 18.00 Argentyna - Brazylia
- godz. 20.30 Polska - Serbia
Sobota, 30 sierpnia
- godz. 18.00 Serbia - Argentyna
- godz. 20.30 Polska - Brazylia
Niedziela, 31 sierpnia
- godz. 18.00 Brazylia - Serbia
- godz. 20.30 Polska - Argentyna