​Piłkarze Paris Saint-Germain potrzebowali rzutów karnych, by zdobyć Superpuchar UEFA. Paryżanie pokonali angielski Tottenham Hotspur Londyn w konkursie "jedenastek" 4:3. W regulaminowym czasie gry był remis 2:2. PSG stał się tym samym pierwszym francuskim klubem, który zdobył to trofeum. Rekordzistą jest Real Madryt, który triumfował aż sześć razy.

PSG po rzutach karnych wywalczyło Superpuchar UEFA / PAP/EPA/ALESSIO MARINI / PAP

Do meczu o Superpuchar UEFA, PSG przystąpiło jako zwycięzca tegorocznej Ligi Mistrzów, zaś Tottenham Hotspur jako triumfator Ligi Europy. Trener Luis Enrique w ciągu dwóch sezonów zdobył z paryskim klubem siedem trofeów i liczył na ósme.

PSG już drugi raz w historii uczestniczyło w Superpucharze. W 1996 roku przegrało jednak z włoskim Juventusem Turyn, w którym występował wówczas Zinedine Zidane.

Tottenham z kolei triumfując w Lidze Europy zdobył pierwsze trofeum od 17 lat. Mimo to zdecydował się na zmianę trenera. Ange Postecoglou został zastąpiony przez Thomasa Franka, który przeniósł się z Brentfordu i podpisał trzyletni kontrakt. PSG i Tottenham pierwszy raz spotkały się w meczu o stawkę. W 2025 roku paryżanie wygrali pięć z ośmiu spotkań z angielskimi klubami, natomiast "Spurs" z francuskim klubem ostatnio mierzyli się w sezonie 2022/23. W fazie grupowej Ligi Mistrzów dwukrotnie pokonali Olympique Marsylia.

Tottenham postawił się potentatowi

W meczu o Superpuchar pierwszy celny strzał w 23. minucie oddał napastnik Tottenhamu - Richarlison. Obronił go jednak Lucas Chevalier, który latem został sprowadzony do PSG z Lille. PSG miało mniej szczęścia w 39. minucie, gdy po rzucie wolnym strzał z bliska oddał Joao Palhinha. Chevalier dobrze interweniował, jednak piłka odbiła się od poprzeczki, a holenderski obrońca Micky van de Ven z bliska umieścił ją w bramce.

W pierwszej połowie piłkarze ze stolicy Francji wykonali 260 podań, a zawodnicy Tottenhamu zaledwie 92. Przewaga w posiadaniu piłki nie miała jednak przełożenia na liczbę stwarzanych sytuacji. "Spurs" oddali trzy celne strzały na bramkę, natomiast paryżanie ani jednego.

O krok od sensacji

Na początku drugiej połowy groźny strzał na bramkę Chevaliera oddał Richarlison. Francuski bramkarz skapitulował po raz drugi w 48. minucie, kiedy Pedro Porro podał z rzutu wolnego, a Cristian Gabriel Romero głową strzelił gola na 2:0. Następnie obrońca Tottenhamu Kevin Danso oddał strzał głową, lecz trafił w boczną siatkę. Po chwili w polu karnym przewrócił się Pedro Porro, lecz sędzia stanowczo pokazał, że nie było faulu.

PSG zdobyło bramkę kontaktową w 85. minucie.

Koreańczyk Kang-In Lee lewą nogą celnie przymierzył zza pola karnego. Angielski zespół był o krok od sprawienia niespodzianki, jednak w doliczonym czasie Ousmane Demele dośrodkował w pole karne, a Goncalo Ramos strzałem głową wyrównał na 2:2.

Karne wyłoniły zwycięzcę. PSG z Superpucharem UEFA

W meczach o Superpuchar Europy nie ma dogrywki. Od razu przystąpiono więc do serii rzutów karnych. Piłkarze PSG wygrali 4-3, a decydujący strzał wykonał Nuno Mendes. 12 z ostatnich 13 Superpucharów Europy padło łupem triumfatorów Ligi Mistrzów. Do niespodzianki doszło w 2012 roku, gdy Atletico Madryt pokonało Chelsea Londyn 4:1.