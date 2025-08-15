W czwartej - już ostatniej - rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok zmierzy się z albańskim Dinamem Tirana, Raków Częstochowa z bułgarską Ardą Kyrdżali, a "spadająca" z Ligi Europy Legia Warszawa ze szkockim Hibernian FC. Pierwsze mecze odbędą się 21 sierpnia, rewanże tydzień później. Stawką jest awans do grupowej fazy tych rozgrywek.
Jagiellonia wyeliminowała duński Silkeborg IF, zwyciężając 1:0 na wyjeździe i remisując 2:2 u siebie w rewanżu. Białostoczanie będą gospodarzami pierwszego spotkania z Dinamem, które poradziło sobie z Hajdukiem Split. W ubiegłym tygodniu chorwacki klub zwyciężył u siebie 2:1, ale w rewanżu drużyna z Albanii po 90 minutach prowadziła 1:0, by ostatecznie zwyciężyć 3:1 po dogrywce.
Raków odrobił natomiast straty z Częstochowy, gdzie przegrał z Maccabi Hajfa 0:1, i w rozegranym w węgierskim Debreczynie rewanżu pokonał izraelską ekipę 2:0. Z Ardą Kyrdżali, która okazała się lepsza w dwumeczu od litewskiego Żalgirisu Kowno (1:0 i 2:0), pierwsze spotkanie także rozegra przed własną publicznością.
Od meczu wyjazdowego zmagania w czwartej rundzie rozpocznie z kolei Legia. W czwartek w Warszawie zdobywcy Pucharu Polski pokonali wprawdzie AEK Larnaka Karola Angielskiego 2:1, ale na Cyprze przegrali 1:4, odpadli z Ligi Europy i trafili do decydującego etapu kwalifikacji LK. W przyszłym tygodniu zmierzą się w Szkocji z ekipą Hibernian FC, która najpierw wygrała w Belgradzie z Partizanem w Belgradzie 2:0, a w rewanżu przegrała 2:3 po dogrywce, awansując dzięki zaliczce z Serbii.
W kwalifikacjach europejskich pucharów uczestniczy także Lech Poznań. We wtorek mistrz Polski został wyeliminowany przez Crvenę Zvezdę Belgrad w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i trafił do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, w której jego rywalem będzie belgijski zespół.