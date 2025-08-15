W czwartej - już ostatniej - rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok zmierzy się z albańskim Dinamem Tirana, Raków Częstochowa z bułgarską Ardą Kyrdżali, a "spadająca" z Ligi Europy Legia Warszawa ze szkockim Hibernian FC. Pierwsze mecze odbędą się 21 sierpnia, rewanże tydzień później. Stawką jest awans do grupowej fazy tych rozgrywek.

Zawodnicy Legii Warszawa podczas meczu z AEK Larnaka. / Leszek Szymański / PAP

Jagiellonia z Dinamem Tirana

Jagiellonia wyeliminowała duński Silkeborg IF, zwyciężając 1:0 na wyjeździe i remisując 2:2 u siebie w rewanżu. Białostoczanie będą gospodarzami pierwszego spotkania z Dinamem, które poradziło sobie z Hajdukiem Split. W ubiegłym tygodniu chorwacki klub zwyciężył u siebie 2:1, ale w rewanżu drużyna z Albanii po 90 minutach prowadziła 1:0, by ostatecznie zwyciężyć 3:1 po dogrywce.

Raków z Bułgarami

Raków odrobił natomiast straty z Częstochowy, gdzie przegrał z Maccabi Hajfa 0:1, i w rozegranym w węgierskim Debreczynie rewanżu pokonał izraelską ekipę 2:0. Z Ardą Kyrdżali, która okazała się lepsza w dwumeczu od litewskiego Żalgirisu Kowno (1:0 i 2:0), pierwsze spotkanie także rozegra przed własną publicznością.

Legioniści z Hibernian FC

Od meczu wyjazdowego zmagania w czwartej rundzie rozpocznie z kolei Legia. W czwartek w Warszawie zdobywcy Pucharu Polski pokonali wprawdzie AEK Larnaka Karola Angielskiego 2:1, ale na Cyprze przegrali 1:4, odpadli z Ligi Europy i trafili do decydującego etapu kwalifikacji LK. W przyszłym tygodniu zmierzą się w Szkocji z ekipą Hibernian FC, która najpierw wygrała w Belgradzie z Partizanem w Belgradzie 2:0, a w rewanżu przegrała 2:3 po dogrywce, awansując dzięki zaliczce z Serbii.

KRC Genk rywalem Lecha Poznań

W kwalifikacjach europejskich pucharów uczestniczy także Lech Poznań. We wtorek mistrz Polski został wyeliminowany przez Crvenę Zvezdę Belgrad w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i trafił do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, w której jego rywalem będzie belgijski zespół.