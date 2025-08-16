Kontuzja wykluczyła z turnieju środkową Weronikę Centkę-Tietianiec. W jej miejsce włoski szkoleniowiec naszej reprezentacji zdecydował się powołać Sonię Stefanik.

Małym zaskoczeniem może być brak w reprezentacji na turniej Alicji Grabki, która w Lidze Narodów była drugą rozgrywającą. Na turniej w Azji w jej miejsce Stefano Lavarini powołał Martynę Kowalewską.

Polskie siatkarki już opuściły kraj. W czwartek wyleciały do Japonii. Tam czeka je krótkie zgrupowanie w czasie, którego zagrają towarzyski mecz z reprezentantkami tego kraju i później prosto z kraju kwitnącej wiśni polecą do Tajlandii.

Biało-Czerwone fazę grupową mistrzostw świata rozgrywać będą na Phuket. Swój pierwszy mecz turnieju zagrają w sobotę (23 sierpnia). Rywalem polskich siatkarek będzie reprezentacja Wietnamu.

W kolejnych meczach grupy G, Polki zmierzą się z Kenią (poniedziałek, 25 sierpnia) i Niemkami (środa, 27 sierpnia).

Do fazy pucharowej, w całości rozgrywanej w Bangkoku, awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa spotka się z grupą B, w której rywalizują Włochy, Belgia, Kuba i Słowacja.

Mecze 1/8 zaplanowano w dniach 29 sierpnia - 1 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 3-4 września. Półfinały zaplanowane są na sobotę 6 września, natomiast mecze medalowe na niedzielę 7 września.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Tajlandii:

Martyna Czyrniańska

Paulina Damaske

Aleksandra Gryka

Magdalena Jurczyk

Agnieszka Korneluk

Marlena Kowalewska

Martyna Łukasik

Justyna Łysiak

Julita Piasecka

Malwina Smarzek

Sonia Stefanik

Magdalena Stysiak

Aleksandra Szczygłowska

Katarzyna Wenerska

Sztab szkoleniowy:

Stefano Lavarini

Nicola Vettori - asystent trenera

Krystian Pachliński - asystent trenera

Bartosz Sufa - asystent trenera

Kacper Duda - statystyk

Dominik Fabianowicz - statystyk

Jakub Gniado - trener przygotowania motorycznego

Dominika Bogaczyk - fizjoterapeuta

Maciej Mata - fizjoterapeuta

Krzysztof Zając - lekarz

Szymon Szlendak - kierownik drużyny

Filip Grądek - oficer prasowy