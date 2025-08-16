Trener polskich siatkarek Stefano Lavarini wybrał 14 zawodniczek, który znalazły się w składzie naszej reprezentacji na mistrzostwa świata. Turniej w Tajlandii rozpocznie się za niespełna tydzień. W składzie naszej kadry w porównaniu do turnieju finałowego Ligi Narodów doszło do dwóch zmian. Jedna z nich jest wymuszona kontuzją.

Wśród 14 zawodniczek powołanych na mistrzostwa świata, które rozpoczną się 22 sierpnia w Tajlandii, zabrakło dwóch zawodniczek, które były w składzie w czasie turnieju finałowego VNL przed miesiącem.

Kontuzja wykluczyła z turnieju środkową Weronikę Centkę-Tietianiec. W jej miejsce włoski szkoleniowiec naszej reprezentacji zdecydował się powołać Sonię Stefanik.

Małym zaskoczeniem może być brak w reprezentacji na turniej Alicji Grabki, która w Lidze Narodów była drugą rozgrywającą. Na turniej w Azji w jej miejsce Stefano Lavarini powołał Martynę Kowalewską.

Polskie siatkarki już opuściły kraj. W czwartek wyleciały do Japonii. Tam czeka je krótkie zgrupowanie w czasie, którego zagrają towarzyski mecz z reprezentantkami tego kraju i później prosto z kraju kwitnącej wiśni polecą do Tajlandii.

Biało-Czerwone fazę grupową mistrzostw świata rozgrywać będą na Phuket. Swój pierwszy mecz turnieju zagrają w sobotę (23 sierpnia). Rywalem polskich siatkarek będzie reprezentacja Wietnamu.

W kolejnych meczach grupy G, Polki zmierzą się z Kenią (poniedziałek, 25 sierpnia) i Niemkami (środa, 27 sierpnia).

Do fazy pucharowej, w całości rozgrywanej w Bangkoku, awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa spotka się z grupą B, w której rywalizują Włochy, Belgia, Kuba i Słowacja.

Mecze 1/8 zaplanowano w dniach 29 sierpnia - 1 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 3-4 września. Półfinały zaplanowane są na sobotę 6 września, natomiast mecze medalowe na niedzielę 7 września.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Tajlandii:

  • Martyna Czyrniańska
  • Paulina Damaske
  • Aleksandra Gryka
  • Magdalena Jurczyk
  • Agnieszka Korneluk
  • Marlena Kowalewska
  • Martyna Łukasik
  • Justyna Łysiak
  • Julita Piasecka
  • Malwina Smarzek
  • Sonia Stefanik
  • Magdalena Stysiak
  • Aleksandra Szczygłowska
  • Katarzyna Wenerska

Sztab szkoleniowy:

  • Stefano Lavarini
  • Nicola Vettori - asystent trenera
  • Krystian Pachliński - asystent trenera
  • Bartosz Sufa - asystent trenera
  • Kacper Duda - statystyk
  • Dominik Fabianowicz - statystyk
  • Jakub Gniado - trener przygotowania motorycznego
  • Dominika Bogaczyk - fizjoterapeuta
  • Maciej Mata - fizjoterapeuta
  • Krzysztof Zając - lekarz
  • Szymon Szlendak - kierownik drużyny
  • Filip Grądek - oficer prasowy

