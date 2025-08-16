Trener polskich siatkarek Stefano Lavarini wybrał 14 zawodniczek, który znalazły się w składzie naszej reprezentacji na mistrzostwa świata. Turniej w Tajlandii rozpocznie się za niespełna tydzień. W składzie naszej kadry w porównaniu do turnieju finałowego Ligi Narodów doszło do dwóch zmian. Jedna z nich jest wymuszona kontuzją.
Wśród 14 zawodniczek powołanych na mistrzostwa świata, które rozpoczną się 22 sierpnia w Tajlandii, zabrakło dwóch zawodniczek, które były w składzie w czasie turnieju finałowego VNL przed miesiącem.