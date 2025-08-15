"Mordercy od 1939 roku" - taki napis w języku angielskim widniał na transparencie wywieszonym przez kibiców izraelskiego Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Protest wyrazili prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zapowiedział interwencję w UEFA. Zareagowała także ambasada Izraela w Polsce.
"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki.