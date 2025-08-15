Głos zabrał również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zażądał on zgłoszenia sprawy do Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

"Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" - podkreślił we wpisie na X.

PZPN składa protest do UEFA

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zapowiedział interwencję w UEFA. Treść transparentu nazwał "prowokacją" i "fałszowaniem historii".

"Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - zapowiedział szef PZPN.

"Nie ma akceptacji dla skandalicznego zachowania izraelskich kibiców wobec Polek i Polaków. Oczekujemy błyskawicznej i jednoznacznej reakcji UEFA. W trybie pilnym wystąpimy o wyciągnięcie konsekwencji wobec izraelskiego klubu. Areny sportu nie są miejscem propagowania kłamstw" - napisał na platformie X minister sportu Jakub Rutnicki.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że "kłamstwo musi być zawsze mocno i wyraźnie piętnowane".

"To, co zrobili izraelscy kibice Maccabi Hajfa, wywieszając skandaliczny transparent, to zakłamywanie historii! Za głupotę trzeba odpowiadać i klub oraz kibice powinni zostać przykładnie ukarani!" - napisał na platformie X.

Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił: "Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców wobec Polski i Polaków. Oczekujemy jednoznacznej reakcji od UEFA".

Na transparent zareagowała też ambasada Izraela w Polsce.

"Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - oświadczyła ambasada na platformie X.

Wygrana Rakowa w Debreczynie

Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi grało w nim w roli gospodarza. Raków, który u siebie przegrał 0:1, wygrał w rewanżu 2:0 i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji.