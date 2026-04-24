Mistrzowie Włoch piłkarze Napoli pokonali u siebie Cremonese 4:0 w piątkowym meczu 34. kolejki Serie A. Ich zwycięstwo oznacza, że prowadzący w tabeli Inter Mediolan Piotra Zielińskiego świętowanie tytułu musi odłożyć co najmniej do następnej serii spotkań.

Piotr Zieliński i jego Inter Mediolan muszą odroczyć świętowanie mistrzostwa Włoch / IPA Sport/ABACA / PAP/Abaca

Choć na finiszu rozgrywek włoskiej Serie A przewaga liderującego Interu, w którym pierwszoplanową rolę odgrywa kadrowicz Piotr Zieliński, zdaje się być bezpieczna to plany na mistrzowską fetę kibice i piłkarze z czarno-niebieskiej części Mediolanu będą musieli odłożyć co najmniej o tydzień.

Napoli nie składa broni. Okazałe zwycięstwo nad Cremonese

Drugie w stawce Napoli, pokonując wysoko Cremonese w piątek, zmniejszyło stratę do dziewięciu punktów i tym samym zachowało matematyczne szanse na dogonienie Interu i obronę Scudetto.

We włoskiej Serie A o kolejności w tabeli - przy równej liczbie punktów - decyduje bilans meczów bezpośrednich. Ekipa z Neapolu ma lepszą statystykę starć z Mediolańczykami, więc gdyby na koniec rozgrywek zrównała się punktami z Interem, to ponownie zostaliby mistrzami Włoch.

Szanse na to są jednak czysto matematyczne, ale - jak mawiał klasyk - "dopóki piłka w grze, wszystko się może zdarzyć". Najwyraźniej piłkarze Napoli wzięli sobie tę piłkarska sentencję do serca i nóg, bo w piątek odprawili z kwitkiem niżej notowanego rywala wygrywając 4:0. Tak okazałe zwycięstwo drużynie z Neapolu zapewniły trafienia Scotta McTominay'a, Rasmusa Hojlunda, Kevina De Bruyne i Alissona Santosa.

Hit kolejki w Mediolanie bez Milika. Polak ponownie kontuzjowany

Inter ma jednak bezpieczną przewagę, którą może ponownie zwiększyć, jeśli w niedzielę ogra na wyjeździe dwunaste w tabeli Torino. Oczy całej Italii będą jednak tego dnia zwrócone na inny mediolański klub. Trzeci w stawce AC Milan podejmie w szlagierze kolejki Juventus Turyn, który plasuje się na czwartym miejscu. Różnica między oba zespołami wynosi jedynie trzy oczka.