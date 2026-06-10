Władze Pszowa w Śląskiem ogłosiły przełomową decyzję. Magistrat zmieni swoją lokalizację i zostanie przeniesiony do dawnej Kopalni Anna - będzie funkcjonował w magazynie zakładu. Obecnie budynki urzędu miasta są nieprzytosowane do potrzeb osób z trudnościami komunikacyjnymi - brakuje w nich wind, a klatki schodowe są bardzo ciasne. Włodarze Pszowa argumentują, że aktualna siedziba magistratu ma ograniczone możliwości modernizacji, dlatego lepiej będzie wybrać nowe miejsce.

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Pszów przeniesie siedzibę urzędu do dawnej Kopalni Anna.

Stary magazyn zakładu przejdzie kompleksową modernizację.

Przebudowa w latach 2027-2029 pochłonie 21,1 miliona zł.

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Urząd Miasta Pszów zmieni lokalizację. Dlaczego wybrano kopalnię?

Włodarze Pszowa uznali, że nadszedł czas na zmiany organizacyjne - urząd miasta zostanie przeniesiony do dawnej Kopalni Anna, gdzie do tego celu zostanie zaadaptowany magazyn zakładu. Aktualnie pszowski magistrat jest rozproszony na trzy budynki.

Ponadto obiekty te są trudnodostępne dla interesantów z potrzebami komunikacyjnymi. Brakuje w nich wind, a klatki schodowe są niezwykle ciasne. Co więcej, dookoła wydzielono niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych.

Dlaczego władze nie zdecydowały się na remont? Magistrat wyjaśnia wprost: "Obecne budynki mają również ograniczone możliwości technicznej modernizacji, m.in. ze względu na brak możliwości dobudowania wind. Dlatego adaptacja magazynu po kopalni jest rozwiązaniem bardziej racjonalnym niż kosztowna przebudowa funkcjonujących już obiektów".

Przebudowa magazynu KWK Anna. Co zaplanowano?

Kopalnia Anna - zamknięta w 2012 roku z powodu wyczerpania złóż węgla - przez 170 lat silnie wpływała na rozwój miasta. Dziś ten teren, nieopodal centrum, przechodzi ogromną przemianę. Ożywianie tego obszaru - przejętego od Spółki Restrukturyzacji Kopalń - prowadzi lokalny samorząd.

Pszowski magistrat opisał już szczegóły prac. "Budynek przejdzie kompleksową modernizację. Prace obejmą m.in. zmiany konstrukcyjne, wykonanie nowego dachu i instalacji technicznych, montaż fotowoltaiki oraz rozwiązania gwarantujące dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami".

Koszt tej inwestycji szacowany jest na 21,1 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie - 16,1 mln zł pochodzi z programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Przebudowę zaplanowano na lata 2027-2029.

Co stanie się z obecnymi budynkami?

Jaki los czeka dotychczasowe obiekty urzędowe? Dwa z nich po wyprowadzce urzędników zostaną zaadaptowane na mieszkania komunalne. Z kolei historyczny ratusz ma zachować funkcje użytkowe.

Przeniesienie urzędu to tylko jeden z elementów szerokiej adaptacji terenu dawnej kopalni. Od 2025 roku funkcjonują tam już Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna i Zespół Obsługi Placówek Oświaty.

Dodatkowo na wieży Szybu Jan uruchomiono punkt widokowy. To jednak nie wszystko - trwają prace wokół Szybu Chrobry, gdzie powstają inkubator przedsiębiorczości, centrum organizacji pozarządowych oraz żłobek. Ten ostatni ma zacząć działać od 1 września 2026 roku. Koniec wszystkich prac w tej strefie przewidziano na jesień 2027 roku.