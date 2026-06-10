Od 10 czerwca 2026 roku w życie wchodzą długo wyczekiwane zmiany w przepisach dotyczących rejestracji samochodów w Polsce. Kierowcy mogą liczyć na uproszczenie procedur, koniec z koniecznością odkręcania tablic rejestracyjnych i mniej formalności w urzędach. To jednak nie wszystko - wkrótce czekają nas cyfrowe udogodnienia.
- Koniec z obowiązkiem odkręcania tablic rejestracyjnych przy rejestracji używanego auta.
- Oświadczenie o stanie tablic zamiast ich fizycznego okazywania.
- Brak konieczności przedstawiania papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Od 10 czerwca 2026 roku kierowcy rejestrujący używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce nie muszą już odkręcać tablic rejestracyjnych i przynosić ich do urzędu. Wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice są czytelne, niezniszczone i posiadają wymagane nalepki legalizacyjne. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie tablic obecnego wzoru - właściciele pojazdów z czarnymi tablicami lub starymi białymi z polską flagą zamiast unijnej nadal muszą je wymienić na nowe.O zmianach na platformie X poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.