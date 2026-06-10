To rozwiązanie znacząco skraca czas i upraszcza procedurę rejestracji, eliminując jeden z najbardziej uciążliwych obowiązków dla kierowców.

Mniej papierów, więcej cyfryzacji

Kolejna ważna zmiana to likwidacja obowiązku przedstawiania papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym. Od teraz urzędnik sam sprawdzi w systemie CEPiK, czy pojazd ma ważny przegląd techniczny.

Nowelizacja przepisów przewiduje również wydłużenie terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w spadku z 30 do 60 dni. Ułatwienia dotyczą także czasowej rejestracji pojazdów oraz procedur związanych z wywozem auta za granicę przez cudzoziemców.

Zmiany w przepisach dotyczących haka holowniczego

Dotychczas właściciele samochodów z zamontowanym hakiem holowniczym musieli przechodzić dodatkowe badania techniczne, by potwierdzić możliwość ciągnięcia przyczepy. Od 10 czerwca wystarczy, że informacja o haku znajduje się w dokumentach homologacyjnych pojazdu. To kolejny krok w stronę uproszczenia procedur.

Ułatwienia przy złomowaniu pojazdu

Od 30 czerwca 2026 roku właściciele pojazdów przeznaczonych do kasacji nie będą już musieli osobiście zwracać tablic rejestracyjnych do urzędu. Stacja demontażu sama zniszczy tablice i wyda odpowiednie zaświadczenie, co pozwoli uniknąć dodatkowych formalności.

Cyfrowa rewolucja już wkrótce: e-rejestracja przez internet

Największa zmiana czeka kierowców na początku 2027 roku. Wtedy pojawi się możliwość pełnej rejestracji pojazdu przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Usługa będzie dostępna w aplikacji mObywatel, a dokumenty i tablice będzie można odebrać w specjalnych urzędomatach. To rozwiązanie, na które kierowcy czekali od lat.

Dodatkowo, przy rejestracji pojazdów sprowadzanych z Unii Europejskiej, urzędnicy sami pobiorą historię auta z zagranicznej bazy i porównają ją z dokumentami właściciela. Ma to skutecznie wyeliminować proceder sprzedaży samochodów z fałszywym numerem VIN.