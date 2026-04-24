"Mam proste pytanie – jeśli nie podoba ci się nasza Europa i nasz system wartości, dlaczego tak bardzo chcesz z niego korzystać, swobodnie podróżować do innego kraju i mieć tutaj platformę do szerzenia swojej trucizny? Co zgubiłeś w Wilnie?" - dodał burmistrz.

Grzegorz Braun po zgaszeniu gaśnicą chanukiji w Sejmie w Warszawie, 12.12.2023 / Marcin Obara / PAP

Burmistrz Wilna wyraził sprzeciw wobec planowanego wydarzenia Konfederacji Korony Polskiej, której liderem jest Grzegorz Braun.

Jak argument przytoczył m.in. fakt zaprzeczania przez Brauna zbrodniom nazistowskim czy to, że Braun jest za zniesieniem sankcji na Rosję.

Wczoraj Litewski Departament Bezpieczeństwa Państwowego wydał w tej sprawie komunikat. Znajdziesz go poniżej.

Burmistrz Wilna zamieścił w swoich mediach społecznościowych wpis, w którym dołączył artykuł portalu lrt.lt. Są w nim wyliczone kontrowersje związane z liderem Korony Konfederacji Polskiej Grzegorzem Braunem - m.in. to, że "kwestionuje fakty historyczne o Holocauście, oskarżany jest o antysemityzm i gaszenie świec chanukowych gaśnicą w polskim Sejmie, krytykuje Unię Europejską i uczestniczy w kampaniach przeciwko obecności ukraińskich symboli w przestrzeni publicznej, wspiera wycofanie się Polski z UE, a palenie flagi UE nie jest mu obce". Wspomniane jest też, że Braun jest za zniesieniem sankcji wobec Rosji.

"Mając pełen obraz sytuacji, władze miejskie sprzeciwiają się organizacji wydarzenia Konfederacji Korony Polskiej 1 maja. Oficjalnie poinformujemy o tym organizatorów oraz organy państwowe odpowiedzialne za porządek publiczny i bezpieczeństwo" – napisał Benkunskas na Facebooku.

"Partia tego polityka chce zorganizować wydarzenie w Wilnie. Istnieje możliwość, że sam Braun planuje w nim uczestniczyć. Mam proste pytanie – jeśli nie podoba ci się nasza Europa i nasz system wartości, dlaczego tak bardzo chcesz z niego korzystać, swobodnie podróżować do innego kraju i mieć tutaj platformę do szerzenia swojej trucizny? Co zgubiłeś w Wilnie?" – dodał burmistrz.

O zgodę na zatrzymanie europosła Grzegorza Brauna zwróciła się w poniedziałek 20 kwietnia do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wrocławska prokuratura.

Wczoraj nie było to jeszcze jasne

Litewski Departament Bezpieczeństwa Państwowego poinformował w czwartek, że nie posiada informacji wskazujących na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa w związku z planowaną wizytą w Wilnie Grzegorza Brauna oraz innych przedstawicieli radykalnie prawicowej Konfederacji Korony Polskiej.

Jednocześnie litewskie służby zaznaczyły, że "charakter działalności i wypowiedzi polskiego polityka - znanego z eurosceptycznych i antyukraińskich poglądów - może być niezgodny z interesami bezpieczeństwa narodowego Litwy i powinien być oceniany pod kątem potencjalnego zagrożenia dla porządku publicznego".