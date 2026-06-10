Na 2 lata może trafić do więzienia mężczyzna, który w Gdańsku postrzelił 14-latka z wiatrówki. Policja informuje, że 48-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / Policja

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Jak relacjonuje policja, incydent miał miejsce w niedzielę po godz. 21:30 na ul. Menonitów w Gdańsku. Grupa nastolatków siedziała w osiedlowej altance. W pewnym momencie z okna pobliskiego budynku wychylił się mężczyzna. Wulgarnie zwrócił uwagę nastolatkom, bo jego zdaniem zachowywali się za głośno. Kilka minut później padł strzał. 14-latek został zraniony w okolicę głowy.

Policjanci szybko zatrzymali napastnika. Okazało się, że 48-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Tłumaczył, że strzelał w kierunku nastolatków, bo chciał ich wystraszyć.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut - za postrzelenie 14-latka może trafić do więzienia na 2 lata. 48-latek nie został tymczasowo aresztowany - zastosowano wobec niego dozór policyjny.