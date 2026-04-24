Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg na budowę nowego trzymasztowego żaglowca, który zastąpi "Dar Młodzieży". Nowy statek pomieści 169 osób, w tym 33 członków załogi i kadetów. Koszt inwestycji to 350 mln złotych.

"Dar Młodzieży" / Adam Warżawa / PAP

Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg na budowę nowego trzymasztowego żaglowca, następcy "Daru Młodzieży".

Przetarg realizowany jest w trybie "zaprojektuj i wybuduj", uczestniczyć mogą wykonawcy z Polski i zagranicy.

Kiedy otwarcie ofert?

Postępowanie na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu oraz dostawa następcy Daru Młodzieży" prowadzone jest w konwencji "zaprojektuj i wybuduj" w trybie przetargu nieograniczonego (unijnego).

"Ma ono charakter otwarty i nieograniczony, co oznacza, że mogą w nim uczestniczyć zarówno wykonawcy krajowi, jak i zagraniczni, spełniający warunki udziału określone w dokumentacji przetargowej" - poinformował kanclerz uczelni Filip Malata, cytowany w komunikacie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu zakończenia terminu ich składania, najprawdopodobniej 25 maja br., o ile termin ten nie zostanie z różnych przyczyn oficjalnie przedłużony. Rozpoczęcie prac projektowych i budowy jednostki nastąpi bezpośrednio po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.

Parametry nowej jednostki

Nowy żaglowiec będzie bezpośrednim następcą "Daru Młodzieży", zwodowanego w 1981 roku. W porównaniu ze swoim poprzednikiem nowa jednostka będzie nieco większa. Zgodnie ze specyfikacją jej długość całkowita (z bukszprytem) wyniesie około 112 m (wobec długości "Daru Młodzieży", która wynosi 108,8 m), przy zbliżonej szerokości kadłuba (ok. 15 m wobec 14 m).

Nowy statek będzie również dysponował większą powierzchnią ożaglowania podstawowego (min. 3300 m kw. wobec 3015 m kw.) oraz wyższymi masztami sięgającymi do 58,4 m (wobec maks. ok. 49,5 m na "Darze Młodzieży").

"Nowy żaglowiec będzie nowoczesną fregatą trzymasztową, zaprojektowaną z myślą o najwyższych standardach szkoleniowych, wykorzystującą nowoczesny napęd mechaniczno-hybrydowy o mocy około 1300 kW" - podał dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG kpt. ż.w. Dariusz Jellonnek.

Nowa jednostka zachowa porównywalne parametry prędkościowe (do ok. 12 węzłów pod napędem), oferując jednocześnie bardziej efektywne i ekologiczne rozwiązania eksploatacyjne.

Uczelnia podała, że na pokładzie statku znajdzie się miejsce dla 169 osób, w tym 33 członków załogi oraz kadetów. Z perspektywy szkoleniowej utrzymana zostanie zbliżona liczba praktykantów (120 kadetów wobec ok. 130 na obecnej jednostce), przy jednoczesnym dostosowaniu przestrzeni i funkcji statku do współczesnych standardów dydaktycznych i bezpieczeństwa.

Harmonogram prac

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę nowego żaglowca planowane jest jeszcze w 2026 roku. Następnie rozpoczną się prace produkcyjne, w tym cięcie blach oraz położenie stępki w 2027 roku.

W kolejnym etapie przewidziano uruchomienie silników oraz wyposażenie jednostki. Gotowość do wodowania planowana jest na 2027 rok, natomiast dostarczenie w pełni wyposażonego żaglowca - w 2028 roku. Rozpoczęcie szkolenia kadetów na nowej jednostce przewidywane jest w 2029 roku.

W ubiegłym roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029", którego celem jest zaprojektowanie, budowa i wyposażenie jednostek dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (350 mln zł) oraz Politechniki Morskiej w Szczecinie (625 mln zł).

"Dar Młodzieży" w ubiegłym tygodniu wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. Żaglowiec pokona około 12 tys. mil morskich.