​To tutaj, na przedmieściach Nowego Jorku, rozstrzygną się losy piłkarskiego świata. MetLife Stadium, jeden z najnowocześniejszych i największych stadionów w Stanach Zjednoczonych, będzie gospodarzem finału tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Co warto wiedzieć o tym wyjątkowym obiekcie?

MetLife Stadium - to tam zostanie rozegrany finał mistrzostw świata / ANGELA WEISS/AFP / East News

Finał mistrzostw odbędzie się 19 lipca na nowoczesnym MetLife Stadium w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku.

Co wiadomo o tym wyjątkowym obiekcie?

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MetLife Stadium (na czas turnieju stadion będzie nazywany New York New Jersey Stadium) znajduje się w East Rutherford w stanie New Jersey, zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum Nowego Jorku. Obiekt został otwarty w 2010 roku i od tego czasu gościł największe wydarzenia sportowe i rozrywkowe w USA. Stadion jest domem dla dwóch drużyn futbolu amerykańskiego NFL: New York Giants oraz New York Jets.

Stadion może pomieścić ponad 82 tysiące widzów, co czyni go jednym z największych w kraju. Jego nowoczesna infrastruktura, rozbudowane zaplecze techniczne oraz doskonała lokalizacja sprawiają, że MetLife Stadium regularnie wybierany jest na miejsce prestiżowych imprez, takich jak Super Bowl, koncerty światowych gwiazd czy finały rozgrywek uniwersyteckich.

Arena finału mistrzostw świata

MetLife Stadium może pomieścić ponad 82 tysiące widzów / SARAH YENESEL

Decyzja FIFA o przyznaniu MetLife Stadium organizacji finału tegorocznych mistrzostw świata była szeroko komentowana w mediach na całym świecie. To pierwszy mundial, który odbędzie się w trzech krajach: Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Jednak to właśnie amerykański stadion będzie areną najważniejszego meczu turnieju, który odbędzie się 19 lipca.

Organizatorzy podkreślają, że wybór MetLife Stadium to nie tylko kwestia pojemności, ale także doświadczenia w obsłudze wielkich imprez oraz bliskości jednej z największych metropolii świata. Nowy Jork i okolice spodziewają się setek tysięcy kibiców z całego globu, a lokalne władze już przygotowują się na wzmożony ruch turystyczny i logistyczny.

Przed mundialem stadion przeszedł szereg modernizacji, by spełnić najwyższe standardy FIFA. Chodzi m.in. o dostosowanie murawy do wymogów piłkarskich (na co dzień rozgrywane są tu mecze futbolu amerykańskiego), rozbudowę stref dla mediów oraz zwiększenie liczby punktów gastronomicznych i sanitarnych.

Władze stanu New Jersey oraz miasta Nowy Jork współpracują z organizatorami, by zapewnić sprawny transport, bezpieczeństwo oraz odpowiednią infrastrukturę dla kibiców. Planowane są dodatkowe połączenia komunikacji miejskiej, a także specjalne strefy kibica w różnych częściach metropolii.

Na MetLife Stadium na co dzień rozgrywane są mecze futbolu amerykańskiego / ANGELA WEISS/AFP

Symboliczne znaczenie dla futbolu w USA

Finał mistrzostw świata na MetLife Stadium to nie tylko sportowe święto, ale także ogromna szansa na dalszy rozwój piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. Popularność futbolu rośnie tu z roku na rok, a organizacja tak prestiżowego wydarzenia może przyczynić się do jeszcze większego zainteresowania tą dyscypliną, zwłaszcza wśród młodzieży.