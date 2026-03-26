Gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski zaznaczył, że wyrok NSA nie zmienia polskiego prawa i w jego świetle takie osoby małżeństwem nie są.

Obowiązuje nas prawo unijne i musimy dokonać aktu transkrypcji tego małżeństwa. Te skutki, które są skutkami rodzinnymi, czyli na przykład dzieci pozostają niezmienne, ale te, które dotyczą kwestii dziedziczenia, kwestii podatkowych, kwestii ubezpieczenia społecznego, wymagają nowych rozporządzeń - wyjaśniła i dodała, że rozporządzenia są już przygotowywane przez odpowiednie resorty.

Ustawa o statusie osoby najbliższej

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że do projektu o ustawie osoby najbliższej zostało zgłoszonych 1100 uwag ze strony legislatorów. Projekt "utknął", ponieważ na nie wszystkie trzeba teraz odpowiedzieć. Gospodarz rozmowy zauważył, że część posłów PSL być może uzna, że jednak ich wyborczy interes jest ważniejszy i w rezultacie nie odda głosu w Sejmie.

Zdaniem posłanki, mimo wszystko projekt uzyska większość. PSL wzięło współodpowiedzialność za ten projekt, spełniono w zasadzie wszystkie ich życzenia, de facto odpowiedziano na wszystkie ich wątpliwości - przypomniała w Porannej rozmowie w RMF FM Kucharska-Dziedzic.

Tomasz Terlikowski przyznał natomiast, że nie jest to takie pewne, biorąc pod uwagę fakt, że najprawdopodobniej prezydent Karol Nawrocki i tak zawetuje ustawę.

To jest decyzja polityczna PSL-u, niełatwa, bo w samym PSL-u, jak rozumiem, też zgody co do pewnych rozwiązań nie ma, więc muszą to sobie przedyskutować. Myślę jednak, że to jest kwestia nie tylko ich decyzji politycznej, ale także ich decyzji wizerunkowej, na ile będą po prostu wiarygodni - mówiła posłanka.