Choć czas płynie nieubłaganie, nasze ciało nie starzeje się równomiernie. Najnowsze badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Cell" rzucają zupełnie nowe światło na procesy starzenia. Okazuje się, że nasze organy przechodzą przez biologiczne "punkty zwrotne", a jeden z nich następuje szybciej, niż wielu z nas się spodziewa.

Naukowcy wskazali dokładny wiek starzenia się (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Starzenie się organizmu nie jest procesem liniowym, lecz przebiega w gwałtownych etapach.

Przyspieszenie zmian biologicznych następuje między 45. a 55. rokiem życia.

Naukowcy stworzyli "atlas starzenia", analizując białka w kluczowych narządach, co pozwoliło na szczegółowe zrozumienie zmian zachodzących z wiekiem.

Chociaż główny punkt zwrotny to około 50. rok życia, wcześniejsze i późniejsze fale zmian wpływają na różne układy, co oznacza, że starzenie jest procesem etapowym.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Starzenie to nie płynny proces

Do tej pory wielu z nas sądziło, że starzenie to powolny, liniowy proces, który stopniowo odbiera nam sprawność i zdrowie. Najnowsze odkrycia naukowców z Chińskiej Akademii Nauk pokazują jednak, że rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Nasz organizm nie starzeje się równomiernie - zamiast tego przechodzi przez wyraźne, gwałtowne etapy, w których tempo zmian biologicznych dramatycznie przyspiesza.

Międzynarodowy zespół badawczy przeanalizował próbki tkanek od 76 dawców w wieku od 14 do 68 lat, skupiając się na siedmiu kluczowych układach ciała, takich jak serce, aorta, wątroba, trzustka, śledziona, płuca czy skóra. Dzięki zaawansowanym analizom proteomicznym, czyli badaniu białek obecnych w organizmie, udało się stworzyć szczegółowy "atlas starzenia" - mapę zmian, które zachodzą w naszych narządach na przestrzeni lat.

Biologiczny przełom

Najbardziej zaskakującym wnioskiem z badań jest identyfikacja momentu, w którym starzenie nabiera tempa. To właśnie między 45. a 55. rokiem życia dochodzi do prawdziwej rewolucji w naszym organizmie. W tym okresie wiele tkanek przechodzi gruntowną przebudowę na poziomie białkowym, a trajektoria starzenia staje się znacznie bardziej stroma niż wcześniej.

Szczególnie mocno zmiany te dotyczą układu krwionośnego. Naczynia krwionośne, a zwłaszcza aorta, wykazują wyraźne oznaki starzenia już około 50. roku życia. To właśnie wtedy pojawia się "punkt przegięcia" - moment, w którym degradacja tkanek przyspiesza, a ryzyko poważnych chorób rośnie lawinowo.

Ale to nie wszystko. W tym samym czasie znaczące zmiany zachodzą także w śledzionie i trzustce - organach kluczowych dla odporności oraz metabolizmu. To właśnie te narządy, obok naczyń krwionośnych, są najbardziej wrażliwe na upływ czasu.

Co sprawia, że nasze ciało zaczyna się starzeć skokowo? Odpowiedź kryje się w białkach, które pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej komórki. Naukowcy zidentyfikowali zarówno białka specyficzne dla poszczególnych tkanek, jak i te, które odpowiadają za podstawowe funkcje życiowe całego organizmu.

Analiza wykazała, że ekspresja aż 48 białek bezpośrednio związanych z różnymi schorzeniami wzrasta wraz z wiekiem. Po przekroczeniu pięćdziesiątki rośnie ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłóknienia tkanek, stłuszczenia wątroby czy nowotworów. To właśnie zmiany na poziomie białkowym są pierwszym sygnałem, że nasz organizm wchodzi w nową, mniej korzystną fazę życia.

Eksperyment na myszach

Aby potwierdzić swoje odkrycia, naukowcy przeprowadzili eksperyment na myszach. Wyizolowali białko kojarzone ze starzeniem się aorty i wstrzyknęli je młodym osobnikom. Efekty były natychmiastowe - młode myszy zaczęły wykazywać objawy charakterystyczne dla starszych zwierząt: spadek siły, gorszą koordynację ruchową i obniżoną wytrzymałość. To dowód na to, jak kluczową rolę w procesie starzenia odgrywają zmiany na poziomie molekularnym.

Wyniki te mają ogromne znaczenie także dla ludzi. Siła mięśni, a zwłaszcza siła uścisku dłoni, to jeden z najważniejszych wskaźników zdrowego starzenia się. Badania z Finlandii potwierdzają, że czynniki genetyczne wpływające na siłę mięśni są kluczowe dla zachowania sprawności w starszym wieku.

Starzenie to nie jeden, a kilka przełomów

Choć badanie koncentruje się na "punkcie zwrotnym" około pięćdziesiątki, naukowcy wskazują, że nie jest to jedyny moment, w którym nasze ciało przechodzi rewolucję. Wcześniejsze prace wykazały, że pierwsza fala zmian pojawia się już około 44. roku życia, a kolejna - po sześćdziesiątce. Każda z tych fal dotyka innych układów i funkcji organizmu, co sprawia, że starzenie to proces etapowy, angażujący różne systemy w różnym czasie.

Autorzy publikacji podkreślają, że ich badania mają na celu nie tyle zatrzymanie czasu, co łagodzenie skutków starzenia. Dzięki lepszemu zrozumieniu mechanizmów molekularnych możliwe będzie opracowanie terapii, które pozwolą seniorom cieszyć się lepszym zdrowiem przez dłuższy czas.