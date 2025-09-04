Rozpoczął się mecz grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata Holandia - Polska. Po wyjazdowej porażce z Finlandią atmosfera w kadrze była napięta, a rolę sternika przejął Jan Urban. Jak poradzi sobie nowy selekcjoner? Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu w RMF24.pl.

Robert Lewandowski wraca do reprezentacji. Polska gra z Holandią / Shutterstock

Holandia - Polska 0:0

W pierwszym czwartkowym meczu naszej grupy Litwa zremisowała w Kownie z Maltą 1:1.

Po trzech rozegranych meczach grupowych Polska zajmuje trzecie miejsce w tabeli za Finlandią i Holandią.

Na stadionie De Kuip w Rotterdamie rozpoczął się mecz grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata Holandia - Polska. Selekcjonerzy obu reprezentacji - Ronald Koeman i debiutujący w tej roli Jan Urban - ogłosili składy, w jakich drużyny wybiegną na boisko:

Holandia: 1-Bart Verbruggen - 22-Denzel Dumfries, 2-Jan Paul van Hecke, 4-Virgil van Dijk (kapitan), 16-Micky van de Ven - 8-Ryan Gravenberch, 14-Tijjani Reijnders, 21-Frenkie de Jong - 7-Xavi Simons, 10-Memphis Depay, 11-Cody Gakpo.



Polska: 1-Łukasz Skorupski - 2-Matty Cash, 3-Przemysław Wiśniewski, 5-Jan Bednarek, 14-Jakub Kiwior - 13-Jakub Kamiński, 17-Bartosz Slisz, 20-Sebastian Szymański, 10-Piotr Zieliński, 21-Nicola Zalewski - 9-Robert Lewandowski (kapitan).

W składzie na mecz z Holandią znalazł się Przemysław Wiśniewski, który na co dzień występuje w drugoligowej Spezii. Dla 25-latka będzie to debiut w seniorskiej kadrze. Do drużyny powołany został także Kamil Grabara, jednak między słupkami stanął Łukasza Skorupskiego. Poprzednie zgrupowanie reprezentacji zakończyło się dymisją Michała Probierza, który skonfliktował się z Lewandowskim, a później przegrał wyjazdowy mecz z Finlandią 2:1.

W rolę selekcjonera wcielił się Jan Urban, dla którego mecz z Holandią jest debiutem. Przed nowym trenerem kadry bardzo trudne, choć nie niewykonalne zadanie. Ostatnio z Holendrami graliśmy w trakcie Euro 2024 i przegraliśmy 1:2. Gola dla Polski strzelił wówczas Adam Buksa, a na trafienie Polaka odpowiedzieli niestety Gakpo i Weghorst. Jak będzie tym razem?