Hiszpański mistrz świata i Europy Sergio Busquets zapowiedział koniec piłkarskiej kariery. Były filar FC Barcelona, a obecnie piłkarz Interu Miami, ma rozstać się z boiskiem po trwającym sezonie MLS.

Sergio Busquets (w środku), obok Leo Messi i Luis Suarez za czasów gry w FC Barcelona / LLUIS GENE / AFP/EAST NEWS

37-letni zawodnik w nagraniu internetowym przekazał, że przed nim ostatnie miesiące na boisku.

Odchodzę na emeryturę bardzo szczęśliwy, dumny, spełniony i przede wszystkim wdzięczny - przyznał były pomocnik Barcelony.

Busquets jest uważany za jednego z najlepszych defensywnych pomocników w historii. Odegrał kluczową rolę w dziewięciu tytułach mistrzowskich w Hiszpanii i trzech triumfach "Barcy" w Lidze Mistrzów.

Z drużyną narodową, w której zaliczył 143 występy, triumfował w mistrzostwach świata w 2010 roku i Euro 2012.

Karierę reprezentacyjną zakończył po mundialu w Katarze w 2022 roku, a rok później przeniósł się z Barcelony do Interu Miami, gdzie występuje u boku m.in. Lionela Messiego.

W środę Inter Miami zapewnił sobie udział w fazie play off Major League Soccer.