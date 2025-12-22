Łukasz Tomczyk nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Szkoleniowiec podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne trzy lata. Poprzedni trener Rakowa, Marek Papszun, objął Legię Warszawa.

Łukasz Tomczyk / Michał Meissner / PAP

Łukasz Tomczyk został nowym trenerem Rakowa Częstochowa.

Kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o trzy lata.

Poprzedni trener Rakowa, Marek Papszun, objął funkcję szkoleniowca Legii Warszawa.

Tomczyk ostatnio prowadził Polonię Bytom, z którą awansował do 1. ligi i zajmuje tam drugie miejsce.

37-letni Łukasz Tomczyk pracował ostatnio z powodzeniem w Polonii Bytom, którą wprowadził w 2025 roku do 1. ligi, a obecnie drużyna zajmuje w niej drugie miejsce.

To powrót tego szkoleniowca do Częstochowy. Swoją przygodę trenerską rozpoczynał w tutejszej akademii i przez osiem lat prowadził drużyny młodzieżowe w klubie.

W tabeli Ekstraklasy piłkarze z Częstochowy zajmują czwartą pozycję. Awansowali już również do ćwierćfinału Pucharu Polski i 1/8 finału Ligi Konferencji.