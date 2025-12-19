To najdroższy transfer w historii polskiej Ekstraklasy. Reprezentant Ghany Osman Bukari został piłkarzem łódzkiego Widzewa.

Osman Bukari / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

Osman Bukari oficjalnie nowym piłkarzem Widzewa Łódź - transfer został potwierdzony w piątkowy wieczór przez klub.

27-letni skrzydłowy trafił do Łodzi na zasadzie transferu definitywnego z amerykańskiego Austin FC.

Bukari podpisał kontrakt z Widzewem ważny do 2030 roku.

Kwota transferu miała wynieść 5 milionów euro - to rekord w historii polskiej Ekstraklasy.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Osman Bukari trafił do Widzewa na zasadzie transferu definitywnego z amerykańskiego Austin FC i podpisał kontrakt ważny do 2030 roku - poinformował w piątkowy wieczór klub z Łodzi.

Takiego transferu jeszcze nie było

27-letni skrzydłowy miał kosztować Widzew Łódź 5 mln euro - informował w tym tygodniu portal Meczyki.pl. To rekordowy transfer w polskiej Ekstraklasie.

Mogę powiedzieć, że w Austin było nieźle, ale jako piłkarz musisz czasem zmienić otoczenie, nieraz chodzi także o rodzinę. Chciałem wrócić do Europy i kontynuować tu swoją karierę. Do transferu przekonała mnie rozmowa o tym, czego Widzew szuka i jakiego zawodnika chce pozyskać. Jestem szczęśliwy, że mogę być w Łodzi - powiedział Bukari, cytowany na stronie Widzewa.

Osman Bukari jest piłkarzem mającym bardzo dużo jakości, która ma pomóc w osiągnięciu przez drużynę stawianych jej celów. Te się nie zmieniają - chcemy rywalizować z najlepszymi i z czasem na stałe walczyć o najlepsze miejsca w lidze i możliwość gry w Europie. Jego najważniejsze cechy to kreatywność, szybkość, stwarzanie przewagi w trzeciej strefie boiska - tego nam brakowało w rundzie jesiennej. Nie jest tajemnicą, że zawodnik z tego poziomu był obserwowany przez wiele klubów z całej Europy, w tym nas - stwierdził Dariusz Adamczuk, doradca do spraw sportu Widzewa.

Z USA do Polski

Osman Bukari to 27-letni skrzydłowy rodem z Ghany. Do tej pory występował w drużynie Austin FC w amerykańskiej MLS.

Wcześniej Bukari grał w słowackim Trenczynie, belgijskim Gent, francuskim Nantes, a także Crvenej Zvezdzie Belgrad. W serbskim klubie dobrze mu się wiodło i za 7 mln euro trafił do USA.

Na mundialu w Katarze trzy lata temu Bukari zdobył bramkę dla Ghany w przegranym 2:3 meczu z Portugalią, a po golu wykonał cieszynkę w stylu Cristiano Ronaldo.