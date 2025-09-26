15. w tym roku cyklon na Filipinach

Bualoi, lokalnie nazywany Opong, to już 15. w tym roku cyklon na Filipinach. Uderzył w archipelag w nocy z czwartku na piątek, niedługo po przejściu supertajfunu Ragasa i w czasie, gdy krajem wstrząsa skandal korupcyjny związany z defraudacją funduszy przeznaczonych na projekty przeciwpowodziowe. Tajfun Ragasa spowodował śmierć 11 osób.

Agencja rządowa ds. zarządzania kryzysowego (NDRRMC) poinformowała w piątek, że z powodu trzech cyklonów, które w ostatnim czasie nawiedziły Filipiny, ucierpiało ponad 300 tys. rodzin, czyli przeszło 1,2 mln osób w całym kraju.

NDRRMC podała też, że uszkodzonych zostało ponad 3,8 tys. domów, w tym ok. 2,7 tys. w regionie Dolina Cagayan w północno-wschodniej części wyspy Luzon. Uszkodzenia infrastruktury oszacowano na ponad 790 mln peso (ponad 13 mln dolarów).