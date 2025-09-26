​W sobotę 27 września w Brodnicy odbędzie się pogrzeb Magdaleny Edyty Rynkowskiej, żony znanego wokalisty Ryszarda Rynkowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.30 w kościele pw. Jezusa Miłosiernego - świątyni szczególnie bliskiej artyście i jego rodzinie.

Magdalena Edyta Rynkowska, Ryszard Rynkowski, 2012 r. / TRICOLORS/ / East News

Msza żałobna będzie miała wyjątkowy charakter, a wybór miejsca nie jest przypadkowy. Na stronie internetowej parafii podkreślono wieloletnie zaangażowanie piosenkarza w życie wspólnoty i napisano, że "wielki przyjaciel naszej parafii Ryszard Rynkowski zawsze był obecny" - można przeczytać w opisie wydarzeń parafialnych.

Po nabożeństwie ciało Edyty Rynkowskiej zostanie odprowadzone na cmentarz parafialny.

Szczególna prośba do uczestników pogrzebu

Rodzina zmarłej zwróciła się do żałobników z nietypową prośbą. Zamiast kwiatów bliscy proszą o datki na fundację "Dary losu" w Brodnicy, której jednym z fundatorów jest Ryszard Rynkowski.

Organizacja zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi także działania edukacyjne i wspiera rehabilitację oraz sportowców w potrzebie.

Tragiczna śmierć Magdaleny Edyty Rynkowskiej

Magdalena Edyta Rynkowska zmarła nagle 18 września w wieku 52 lat. Do tragedii doszło w mieszkaniu w Brodnicy, gdzie małżonkowie przebywali w czasie remontu swojego domu pod miastem.

Jak poinformowała prokuratura, bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa, będąca skutkiem pękniętych żylaków przełyku. W poniedziałek 22 września przeprowadzono sekcję zwłok, która potwierdziła te ustalenia.

We wtorek 23 września w charakterze osoby pokrzywdzonej przesłuchany został Ryszard Rynkowski. Wokalista, mocno przeżywający stratę żony, początkowo nie był w stanie złożyć zeznań.