Francuzi okazali się lepsi w meczu o trzecie miejsce piłkarskiej Ligi Narodów, pokonując w niedzielę Niemców 2:0. Dobry mecz zagrał Kylian Mbappe, strzelając gola i asystując przy bramce reprezentacyjnego kolegi Michaela Olise. O godzinie 21 w Monachium Hiszpania zmierzy się z Portugalią w finale.

Francuzi pokonali Niemców w meczu o trzecie miejsce piłkarskiej Ligi Narodów / Christopher Neundorf / PAP/EPA

W tym roku mecze Final Four są rozgrywane na stadionach w Monachium i Stuttgarcie. W półfinałach Niemcy przegrały z Portugalią 1:2, natomiast Francja uległa Hiszpanii 4:5.

Niedzielny mecz o trzecie miejsce oglądało na stadionie ok. 60 tys. fanów.

Przebieg spotkania

Pierwszą dobrą okazję w niedzielnym meczu o trzecie miejsce stworzyli gospodarze. W drugiej minucie Nick Woltemade otrzymał podanie i oddał strzał w środek bramki, który obronił Mike Maignan. Francuski bramkarz stanął na wysokości zadania również, gdy strzelał Karim Adeyemi.

Natomiast niemiecki golkiper Marc-Andre ter Stegen wykazał się refleksem w 21. min, gdy uderzył Rayan Cherki. Później niemiecki pomocnik Florian Wirtz trafił w słupek. Następnie głową uderzył Woltemade, lecz Maignan złapał piłkę.

Gospodarze przeważali w pierwszej połowie, ale to rywale zdobyli bramkę "do szatni". Aurelien Tchouameni posłał długie podanie do Kyliana Mbappe, a piłka po strzale napastnika Realu Madryt odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Był to jego 50. gol w drużynie narodowej. W historycznej klasyfikacji zajmuje trzecie miejsce. Wyprzedzają go tylko Olivier Giroud - 57 i Thierry Henry - 51.