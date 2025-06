W ciągu najbliższych dwóch tygodni prezydent Andrzej Duda zaprosi kluczowych ministrów rządu oraz premiera Donalda Tuska na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Głównym tematem spotkania będzie bezpieczeństwo energetyczne kraju – zapowiedział doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Grzegorz Witkowski.

Prezydent Andrzej Duda zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego / Paweł Supernak / PAP

Jak poinformował Grzegorz Witkowski w niedzielnym wystąpieniu w TVP Info, prezydent Andrzej Duda planuje zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Do udziału w posiedzeniu mają zostać zaproszeni m.in. premier Donald Tusk oraz najważniejsi ministrowie rządu. Tematem obrad będą "kluczowe inwestycje związane z infrastrukturą energetyczną kraju".

Wśród zagadnień, które mają zostać poruszone, Witkowski wymienił m.in. przygotowanie Polski na ewentualne wakacyjne blackouty, stan prac nad energetyką jądrową, rozwój Terminala Kontenerowego w Świnoujściu, zabezpieczenie dostaw surowców energetycznych z zagranicy oraz budowę pływającego gazoportu na Zatoce Gdańskiej.

Alarm po europejskich blackoutach

Prezydent Duda już pod koniec kwietnia zapowiadał zwołanie RBN w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. Wówczas, po spotkaniu liderów państw Trójmorza, zwracał uwagę na blackout, który dotknął Hiszpanię, Portugalię i część Francji. Jak podkreślał, to "sygnał alarmowy", by zadbać o stan sieci energetycznych w regionie.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego – kto wchodzi w jej skład?

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. W jej skład wchodzą m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON, MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, a także przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych oraz szefowie kancelarii prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent i to on określa ich tematykę.