Starania o dodatkowe środki na pomoc dla sadowników i rolników, których uprawy zostały zniszczone przez gradobicia, zapowiedział w niedzielę minister rolnictwa Czesław Siekierski. Jak wskazał, budżet resortu nie wystarczy na pokrycie tak dużych strat, które w wielu przypadkach sięgają 100 proc.

Minister rolnictwa zapowiada walkę o dodatkowe wsparcie dla rolników i sadowników poszkodowanych przez burze (Zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Minister rolnictwa Czesław Siekierski zapowiedział starania o dodatkowe środki na pomoc dla sadowników i rolników, których uprawy zostały zniszczone przez gradobicia.

Skala strat w wielu gospodarstwach sięga nawet 100 proc., a budżet resortu nie wystarcza na pokrycie wszystkich szkód; Siekierski planuje zwrócić się o wsparcie do Ministerstwa Finansów.

Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na różne formy pomocy, w tym wsparcie finansowe, zwolnienia z podatków oraz ułatwienia w odtworzeniu produkcji. Część z nich wskazuje jednak, że firmy ubezpieczeniowe często stosują nieuczciwe praktyki, by nie wypłacać pieniędzy dotkniętym przez żywioł.

Minister rolnictwa Czesław Siekierski odwiedził w niedzielę tereny dotknięte przez gwałtowne gradobicia na Sandomierszczyźnie w woj. świętokrzyskim. W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że resort zwróci się do Ministerstwa Finansów o wsparcie.

Takiej skali nie jesteśmy w stanie pokryć z budżetu resortu. Wydaliśmy już znaczące środki m.in. na pomoc w zwalczaniu skutków ptasiej grypy - musieliśmy utylizować 11 milionów sztuk drobiu - zaznaczył minister. Jak zapowiedział, temat pomocy dla poszkodowanych rolników poruszy na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów oraz w Sejmie.

To przykra wizyta, bo kiedy widzi się skalę zniszczeń i niemal rozpacz w oczach rolników, trudno pozostać obojętnym. Wielu z nich już w ubiegłym roku miało znacznie mniejsze plony - teraz sytuacja się powtarza - dodał.

Siekierski przekazał, że zaprosił do Warszawy przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów oraz samych rolników, aby wspólnie - z udziałem wszystkich odpowiednich służb - omówić możliwe zmiany w podejściu do prac komisji szacujących straty. Mamy bowiem do czynienia z różnymi typami szkód, które nie zawsze są objęte dotychczasowymi formularzami i protokołami. Robimy wszystko, aby jak najszybciej wesprzeć rolników - zaznaczył minister.

Na obecnym etapie trudno oszacować pełną skalę strat, ponieważ - jak wskazał minister - komisje dopiero rozpoczną ich inwentaryzację. Resort zapowiada różne formy wsparcia: pomoc finansową, zwolnienia z podatków, a także ułatwienia w zakresie odtworzenia produkcji w przyszłym roku.

Trudno dziś mówić o pełnym pokryciu szkód, bo nie znamy jeszcze ich wartości. Ale zdajemy sobie sprawę, że gradobicia dotknęły nie tylko Sandomierszczyznę, ale też Lubelszczyznę, Dolny Śląsk czy Ziemię Lubuską - dodał minister.

Zniszczone uprawy zbóż, warzyw, owoców i rzepaku. Na co mogą liczyć rolnicy?

Wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki poinformował, że straty spowodowane przez gwałtowne burze z ostatnich dni, zgłosiło 19 gmin z regionu, w tym wszystkie z powiatu sandomierskiego. Gradobicia, nawalne deszcze, wichury i burze zniszczyły uprawy zbóż, warzyw, owoców i rzepaku. Są to straty sięgające często 100 proc. - powiedział PAP Skotnicki.

Jak podkreślił, pracę rozpoczynają komisje, które zajmą się szczegółowym szacowaniem strat. Pomoc będzie możliwa, jeśli szkody w gospodarstwie przekroczą 30 proc. wartości produkcji roślinnej. Poszkodowani mogą liczyć także na bieżące wsparcie finansowe - do 8 tys. zł na uszkodzenia budynków mieszkalnych, a w przypadku większych strat - do 200 tys. zł na domy i do 100 tys. zł na budynki gospodarcze.

"Po tegorocznych stratach będę traktowany jako klient szkodliwy"

Skala zniszczeń jest ogromna - potwierdzają w rozmowie z PAP sami sadownicy. Michał Strugała, właściciel 25-hektarowego gospodarstwa w miejscowości Winiary (gm. Dwikozy), ocenił, że poniósł "największe straty gradowe w historii". Grad przyszedł w nocy z czwartku na piątek dwoma falami - najpierw kule o średnicy 3-4 cm, potem mniejsze, ale bardzo intensywne opady - opowiedział rolnik.

Straty sięgają 80-100 proc. Moje gospodarstwo głównie się zajmuje uprawą jabłek konsumpcyjnych. Zaopatrujemy rynek indyjski, Egipt, Jordanię. W tym momencie towar się nie nadaje do wysyłki, nadaje się wyłącznie do przemysłu - dodał.

Sadownik podkreślił, że mimo posiadania ubezpieczenia, w przyszłości może mieć problem z jego przedłużeniem. Po tegorocznych stratach będę traktowany jako klient szkodowy i przez trzy lata nie będę mógł ubezpieczyć sadu. To patologia - ocenił.

Minister odniósł się również do problemu dostępności ubezpieczeń. Finansujemy 65 proc. składek, ale firmy ubezpieczeniowe często stosują nieuczciwe praktyki. Znajdują kruczki, by ograniczyć wypłaty - powiedział Siekierski. Jak zapowiedział, resort prowadzi rozmowy z firmami i będzie interweniował w tej sprawie.

Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w 2024 roku w powiecie sandomierskim pomoc w związku z wcześniejszymi klęskami otrzymało ponad 5 tys. gospodarstw. Wsparcie wyniosło 60 mln zł. Tegoroczna sytuacja pokazuje, że ekstremalne zjawiska pogodowe to już nie incydenty, lecz stały element klimatycznej rzeczywistości - zaznaczyła Agnieszka Nowakowska, kierowniczka sandomierskiego biura powiatowego ARiMR.