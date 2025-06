Wczoraj późnym wieczorem Michał Probierz zadzwonił i poinformował mnie o tym, że podjął nieodwołalną decyzję o rezygnacji - powiedział RMF FM prezes PZPN Cezary Kulesza. Ujawnił też kilka nazwisk trenerów, którzy mogliby zastąpić Probierza.

Cezary Kulesza i Michał Probierz / Piotr Polak / PAP

Michał Probierz podjął decyzję o rezygnacji z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski.

Prezes PZPN, Cezary Kulesza, powiedział RMF FM, że został poinformowany o decyzji Probierza w środę późnym wieczorem.

Kulesza nie rozmawiał o decyzji Probierza z piłkarzami, w tym z Robertem Lewandowskim.

Poszukiwania nowego trenera reprezentacji Polski się rozpoczęły; ważne, aby znał on polski rynek i piłkarzy - podkreślił Kulesza.

W czwartkowy poranek PZPN w komunikacie zamieścił oświadczenie Michała Probierza , który podał się do dymisji z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski.

Wczoraj późnym wieczorem Michał Probierz zadzwonił i poinformował mnie o tym, że długo o tym myślał, zastanawiał się i podjął taką decyzję, nieodwołalną, że rezygnuje z prowadzenia kadry dla dobra polskiej piłki - powiedział RMF FM Cezary Kulesza.

Podziękowałem Michałowi za pracę i to tyle - dodał prezes PZPN.

Kulesza przyznał, że nie rozmawiał o tej decyzji z piłkarzami, w tym z Robertem Lewandowskim. Nie rozmawiałem z nikim. Wiem, że Robert przebywa w Warszawie, ma swoje sprawy, wczoraj spędził dużo czasu w sądzie, dzisiaj to samo. Nie wiem, czy Probierz poinformował o tym piłkarzy - powiedział Kulesza.

Ankieta Czy kolejny selekcjoner Biało-Czerwonych powinien być z Polski czy z zagranicy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy kolejny selekcjoner Biało-Czerwonych powinien być z Polski czy z zagranicy? Z Polski 31% Z zagranicy 17% Nieważne skąd, ważne, żeby dobrze prowadził drużynę 52%

głosów: 1530

Kto nowym selekcjonerem?

Kto zostanie nowym trenerem reprezentacji Polski? Jeszcze jest za wcześnie. Trzeba poczynić pierwsze kroki, sprawdzić, którzy trenerzy na rynku są wolni, nie mają kontraktów, zobowiązań - mówi Kulesza.

Czy będzie to trener z Polski? Na pewno musi być to osoba, która zna rynek polski, zna naszych piłkarzy, nie będzie się uczyła nazwisk, tylko wejdzie "z dużego kopyta" do pracy - powiedział RMF FM Kulesza.

Tego nie powiedziałem - odparł Kulesza, dopytywany, czy na pewno trenerem będzie Polak.

Pytany, czy szkoleniowcem kadry może zostać Jan Urban, Kulesza powiedział: "Jest dużo trenerów, bo jeszcze jest Magiera, Brzęczek, Nawałka". Marek Papszun ma aktualny podejrzewam kontrakt z klubem - dodał.