W wieku 87 lat zmarł Harris Yulin, wybitny aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, znany z kultowych ról w "Człowieku z blizną" i "Pogromcach duchów II". Informację o jego śmierci potwierdziła rodzina i menadżerka, Sue Leibman. Przyczyną śmierci był zawał serca. W tym tygodniu aktor miał wejść na plan serialu "American Classic".

Harris Yulin nie żyje, fot CNN / Shutterstock

Harris Yulin pozostawił po sobie niezwykle bogaty dorobek artystyczny. Choć szerszej publiczności zapisał się w pamięci jako Mel Bernstein, skorumpowany policjant z filmu "Człowiek z blizną" Briana De Palmy, i sędzia Stephen Wexler z "Pogromców duchów II", jego kariera wykraczała daleko poza kino.

Był prawdziwą legendą Broadwayu. Na nowojorskiej scenie zadebiutował w 1980 roku w sztuce Lillian Hellman "Straż nad Renem". Występował także w takich przedstawieniach jak "Hedda Gabler", "The Price", "The Visit" czy "Watch on the Rhine".

Miał talent do wcielania się w bohaterów groźnych, złożonych i pełnych napięcia, m.in. w filmach "Mężowie i żona", "All Square", "Omni Loop", "Game 6" i "Candy Mountain".

Yulin odnosił też sukcesy telewizyjne. W ostatnich latach zdobył uznanie za rolę w serialu Netfliksa "Ozark", a w 1996 roku otrzymał nominację do nagrody Emmy za występ w sitcomie "Frasier".

Zmarł Harris Yulin. Dorobek artystyczny

Był cenionym reżyserem teatralnym. Wystawiał m.in. "Szklaną menażerię" Tennessee Williamsa i "The Trip to Bountiful" Hortona Foote'a. Tuż przed śmiercią przygotowywał się do roli w nadchodzącym serialu "American Classic" w reżyserii Michaela Hoffmana, gdzie miał zagrać u boku Kevina Kline’a i Laury Linney. Zdjęcia miały rozpocząć się w tym tygodniu.

Reżyser Michael Hoffman żegna go wzruszającymi słowami: Harris Yulin był po prostu jednym z najwspanialszych artystów, jakich kiedykolwiek spotkałem. Łączenie znakomitej techniki z nieustannym dążeniem do prawdy nadawało jego pracy niezwykłą siłę. Takim był człowiekiem jak aktorem - pełnym wdzięku, pokory i hojności.

Rodzina aktora podkreśla, że praca z Michaelem Hoffmanem i wieloma innymi artystami, których podziwiał, była dla niego prawdziwą radością.

Harris Yulin zostawił pogrążonych w żałobie żonę Kristen Lowman, zięcia Teda Mineo i siostrzeńca Martina Crane’a. W 2022 roku zmarła jego córka, aktorka Claire Lucido. Na razie nie podano daty pogrzebu.