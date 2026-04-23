W tym sezonie ligi hiszpańskiej na boisku nie zobaczymy już Lamine'a Yamala. FC Barcelona przekazała szczegółowe informacje na temat kontuzji gwiazdora, która wyklucza go z gry do końca rozgrywek. Zagrożony może być udział Hiszpana w pierwszych meczach mundialu.

Lamine Yamal doznał kontuzji w meczu z Celtą Vigo / Nur Photo / East News

Bądź na bieżąco! Informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Problemy po rzucie karnym

Yamal doznał urazu w środowym meczu hiszpańskiej ekstraklasy z Celtą Vigo, wygranym przez gospodarzy 1:0. W 40. minucie wykorzystał rzut karny, który sam wywalczył, ale tuż po strzale z 11 metrów położył się na murawie i zgłosił problemy zdrowotne. Nie był w stanie kontynuować gry, wkrótce potem został zmieniony.

Musimy poczekać i zobaczyć, co się stało. Coś na pewno jest, on to poczuł. Nie zszedłby z boiska bez powodu po strzelonym golu - powiedział trener Barcelony Hansi Flick.

Co dokładnie dolega Yamalowi?

W czwartek słynny piłkarz przeszedł badania, po których Barcelona poinformowała, że 18-latek nie wystąpi już w tym sezonie ligowym.

"Przeprowadzone badania potwierdziły, że Lamine Yamal ma kontuzję ścięgna udowego w lewej nodze - mięsień dwugłowy uda. Zawodnik będzie leczony zachowawczo. Opuści resztę sezonu, ale oczekuje się, że będzie dostępny na mistrzostwa świata" - poinformowali mistrzowie Hiszpanii na profilu w serwisie X.

Problem dla hiszpańskiej reprezentacji

"Marca" informuje, że kontuzja 18-latka może być poważnym ciosem dla hiszpańskiej reprezentacji. Luis de la Fuente uważa go za kluczowego gracza w swojej układance. Yamal pojedzie na mistrzostwa bez rytmu meczowego, ale ma być dostępny dla kadry.

Wychowanek Barcelony rozegrał 25 meczów w seniorskiej reprezentacji, w której zadebiutował we wrześniu 2023 roku i w której strzelił już sześć bramek.