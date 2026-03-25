"Naprawiamy zasadniczy błąd ustawy prezydenckiej - powiedział w Rozmowie o 7.00 w RMF24 Krzysztof Paszyk o poprawionej wersji prezydenckiej propozycji "SAFE 0 procent", którą PSL złożył w Sejmie pod nazwą "Bezpieczna Polska". Szef klubu parlamentarnego PSL uściślił, że chodzi o zagwarantowanie wsparcia również dla policji, straży granicznej i innych służb. "Wychodzimy z założenia ze prezydent nie będzie wetował swojego projektu ustawy, bo zmiana jest tylko punktowa" - dodał polityk.

Krzysztof Paszyk / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Klub PSL złożył wczoraj w Sejmie projekt ustawy pod nazwą "Bezpieczna Polska". Jest to poprawiona wersja prezydenckiej propozycji "SAFE 0 procent". Projekt ustawy o bezpiecznej Polsce jest próbą wyjścia do przodu, nie tracenia czasu. Potrzeby są tu i teraz, jeśli chodzi o podniesienie bezpieczeństwa - powiedział Paszyk w Rozmowie o 7.00 w RMF24. Polityk dodał, że PSL liczy na to, że pan prezydent nie będzie przeciwko swojemu projektowi ustawy i nie będzie jej wetował. Liczymy na konsekwencje - dodał.

Zachowujemy podmiotowość i wpływ pana prezydenta na to w jaki sposób środki z NBP byłyby wydawane na poprawę bezpieczeństwa. Jednocześnie eliminujemy zarzut niekonstytucyjności - powiedział Paszyk o złożonym projekcie i dodał, że "jest miejsce dla pana prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, głowy państwa i inicjatora tego pomysłu".

Skorą są środki w NBP, to dajmy szanse bycia zainwestowanym tym pieniądzom w to, co jest dla Polaków jest najważniejsze czyli bezpieczeństwo - podkreślił szef klubu PSL.

Polityk PSL odniósł się także do zarzutów opozycji o to, że z mechanizmu unijnego SAFE nie można robić zakupów w USA. Sam prezydent Donald Trump od wielu miesięcy mówi, że Europa musi przejąć ciężar produkcji uzbrojenia, wzmocnienia przemysłu zbrojeniowego. To cel projektu SAFE - zaznaczył Paszyk i dodał, że USA są zaangażowane w konflikt na Bliskim Wschodzie i ich przemysł zaczyna produkować na własne potrzeby.

