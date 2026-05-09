Dramatyczne chwile przeżył Jan Bednarek wraz z rodziną. Piłkarz reprezentacji Polski i FC Porto zastał w swoim portugalskim domu włamywacza, który groził mieszkańcom nożem.
W miniony weekend Jan Bednarek, zdobywając zwycięską bramkę dla FC Porto, przypieczętował mistrzostwo Portugalii dla swojej drużyny. Tydzień później przeżył chwile grozy we własnym domu.
Jak poinformował portugalski dziennik "Record", do zdarzenia doszło w piątek około godziny 21:30, kiedy piłkarz i jego rodzina wrócili do domu.
W mieszkaniu natknęli się na przestępcę. Złapany na gorącym uczynku włamywacz zagroził im nożem.
Na szczęście nikt nie został ranny.
Według informacji portugalskiej gazety, napastnik uciekł z łupem o łącznej wartości ok. 150 tysięcy euro.
Na miejsce została wezwana policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.
Jan Bednarek latem ubiegłego roku został piłkarzem FC Porto i od razu stał się pewnym punktem defensywy portugalskiej ekipy, z którą wywalczył mistrzostwo kraju.
W Porto grają też inni reprezentanci Polski: Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.