Dramatyczne chwile przeżył Jan Bednarek wraz z rodziną. Piłkarz reprezentacji Polski i FC Porto zastał w swoim portugalskim domu włamywacza, który groził mieszkańcom nożem.

W miniony weekend Jan Bednarek, zdobywając zwycięską bramkę dla FC Porto, przypieczętował mistrzostwo Portugalii dla swojej drużyny. Tydzień później przeżył chwile grozy we własnym domu.

Włamywacz w domu Jana Bednarka

Jak poinformował portugalski dziennik "Record", do zdarzenia doszło w piątek około godziny 21:30, kiedy piłkarz i jego rodzina wrócili do domu.

W mieszkaniu natknęli się na przestępcę. Złapany na gorącym uczynku włamywacz zagroził im nożem.

Na szczęście nikt nie został ranny.

Według informacji portugalskiej gazety, napastnik uciekł z łupem o łącznej wartości ok. 150 tysięcy euro.

Na miejsce została wezwana policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Bednarek filarem FC Porto

Jan Bednarek latem ubiegłego roku został piłkarzem FC Porto i od razu stał się pewnym punktem defensywy portugalskiej ekipy, z którą wywalczył mistrzostwo kraju.

W Porto grają też inni reprezentanci Polski: Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.