Dwie osoby zginęły w Iwano-Frankiwsku, jedna w obwodzie winnickim. Wiele osób jest rannych. Drony uszkodziły między innymi szpital położniczy, zniszczonych jest wiele budynków. Rosja zaatakowała Ukrainę rekordową liczbą 948 dronów w ciągu doby.

Państwowa Służba Ukrainy opublikował zdjęcia ze zniszczonych budynków.

Atak objął m.in. obwody czernihowski, sumski, połtawski, kijowski, mikołajowski, winnicki oraz zachodnią Ukrainę, w tym Lwów i Iwano-Frankiwsk.

W Iwano-Frankiwsku zginęły 2 osoby, a szpital położniczy został uszkodzony - kobiety musiały rodzić w schronie podczas alarmu.

Zmasowany atak Rosjan

"We wtorek 24 marca Rosja prowadzi jeden z najbardziej masowych ataków na Ukrainę przy użyciu dronów bojowych. W ciągu dnia nadleciało bowiem ponad 550 dronów bojowych wroga. Biorąc pod uwagę atak nocny (...) wróg użył prawie tysiąca dronów bojowych typu Shahed, Gerber oraz innych typów" - przekazało ukraińskie lotnictwo w komunikatorze Telegram.

Według wstępnych danych we wtorek w ciągu dnia Rosja zaatakowała Ukrainę 556 dronami. Do godz. 19 czasu ukraińskiego (godz. 18 w Polsce) udało się zestrzelić 541 z nich. Do tego czasu w ciągu poprzednich 24 godzin odnotowano ataki 948 bezzałogowców.

Atak w ciągu dnia

Nalot za dnia obejmował szerszy obszar niż ataki w nocy z poniedziałku na wtorek. Duża liczba dronów przyleciała z północy, z obwodów czernihowskiego i sumskiego. Zaatakowano też obwody: połtawski, kijowski, mikołajowski, winnicki oraz zachód kraju, od miasta Chmielnicki do Lwowa.

W ataku na centrum Iwano-Frankiwska zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne, wśród nich 6-letnie dziecko - przekazała szefowa władz obwodu iwanofrankiwskiego Switłana Onyszczuk. Dodała, że uszkodzono budynek obwodowego szpitala położniczego i ok. dziesięciu budynków mieszkalnych.