Napastnik reprezentacji Polski Adam Buksa przeszedł z duńskiego FC Midtjylland do Udinese. Informacje potwierdził już oficjalnie klub włoskiej ekstraklasy. 29-letni piłkarz związał się z klubem z miasta Udine do czerwca 2029 roku. Jest już drugim Polakiem w kadrze tego zespołu.

Adam Buksa będzie drugim Polakiem w kadrze Udinese. Od początku sierpnia zawodnikiem klubu z północno-wschodnich Włoch jest jest inny z reprezentantów Polski - Jakub Piotrowski. Drużynę prowadzi natomiast były szkoleniowiec Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kosta Runjaic.

"Adam Buksa to środkowy napastnik o mocnej budowie fizycznej, a jednocześnie dynamiczny. Wyróżnia się zarówno grą tyłem do bramki, jak i wykończeniem akcji. W dwóch ostatnich sezonach osiągał dwucyfrowy dorobek w ligach zagranicznych, a także strzelił kilka goli w europejskich pucharach i dla reprezentacji Polski" - podkreślono na stronie Udinese.

"Benvenuto, Adam!" - przywitano Polaka w klubowych social mediach. 

Urodzony w Krakowie Buksa jest wychowankiem Wisły. Występował już w wielu klubach - m.in. Zagłębiu Lubin, Pogoni Szczecin, New England Revolution, RC Lens, Antalyasporze, a w poprzednim sezonie w duńskim Midtjylland.

W reprezentacji Polski rozegrał dotychczas 23 mecze i zdobył siedem bramek.

Jego młodszy brat Aleksander także jest piłkarzem, obecnie gra w GKS Katowice.

W Serie A odbyła się na razie tylko jedna kolejka spotkań. Udinese Calcio zremisowało u siebie 1:1 z Hellas Werona. W poprzednim sezonie drużyna ta zajęła 12. lokatę w 20-zespołowej lidze.