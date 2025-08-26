Napastnik reprezentacji Polski Adam Buksa przeszedł z duńskiego FC Midtjylland do Udinese. Informacje potwierdził już oficjalnie klub włoskiej ekstraklasy. 29-letni piłkarz związał się z klubem z miasta Udine do czerwca 2029 roku. Jest już drugim Polakiem w kadrze tego zespołu.

Adam Buksa / Leszek Szymański / PAP

Adam Buksa będzie drugim Polakiem w kadrze Udinese. Od początku sierpnia zawodnikiem klubu z północno-wschodnich Włoch jest jest inny z reprezentantów Polski - Jakub Piotrowski. Drużynę prowadzi natomiast były szkoleniowiec Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kosta Runjaic.

"Adam Buksa to środkowy napastnik o mocnej budowie fizycznej, a jednocześnie dynamiczny. Wyróżnia się zarówno grą tyłem do bramki, jak i wykończeniem akcji. W dwóch ostatnich sezonach osiągał dwucyfrowy dorobek w ligach zagranicznych, a także strzelił kilka goli w europejskich pucharach i dla reprezentacji Polski" - podkreślono na stronie Udinese.

"Benvenuto, Adam!" - przywitano Polaka w klubowych social mediach.