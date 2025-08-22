​W stolicy portugalskiej Madery Funchal został odsłonięty pomnik Cristiano Ronaldo wykonany przez irańskiego artystę Mohammadrezę Norouziego. Figura rzeczywistych rozmiarów przedstawiająca piłkarza została zaprezentowana w obecności członków rodziny kapitana reprezentacji Portugalii.

W Funchal na portugalskiej Maderze powstał pomnik Cristiano Ronaldo / Shutterstock

Nowy pomnik Cristiano Ronaldo. "Piłkarz ma nagi tors"

Informacje o nowym pomniku legendarnego piłkarza przekazał w mediach społecznościowych irański artysta - autor dzieła - Mohammad Nourozi.

Pomnik można podziwiać w znajdującym się w centrum Funchal muzeum CR7. W placówce tej, należącej do rodziny piłkarza, zgromadzono liczne pamiątki związane z napastnikiem saudyjskiego klubu Al Nassr.

Statua jest wykonana z tworzywa sztucznego - przedstawia Cristiano Ronaldo w radosnej pozie po strzeleniu bramki. Piłkarz, ubrany w spodenki i getry reprezentacji Portugalii, ma nagi tors. W inauguracji pomnika Cristiano Ronaldo wzięli udział brat piłkarza Hugo Aveiro oraz matka Dolores Aveiro, a także irański artysta z żoną.

Cristiano Ronaldo bierze ślub

Uroczystość w Funchal zbiega się w czasie z ogłoszeniem przez Georginę Rodriguez, długoletnią partnerkę piłkarza, że zamierza ona wziąć z nim ślub po blisko dekadzie życia razem.

Pochodzący z São Martinho na Maderze piłkarz w rodzinnych stronach został już doceniony. W 2013 roku nieopodal muzeum, zadedykowanemu piłkarzowi, stanął wykonany z brązu jego pomnik autorstwa pochodzącego z Brazylii rzeźbiarza Ricardo Velosy. Cztery lata później władze Madery nadały portowi lotniczemu w Funchal nazwę "Cristiano Ronaldo". Decyzja autonomicznego rządu portugalskiego archipelagu spotkała się wówczas z krytyką przedstawicieli krajowych władz w Lizbonie.

Cristiano Ronaldo, który jest najbardziej utytułowanym portugalskim piłkarzem, ma w swoim dorobku pięć nagród Złotej Piłki przyznawanej najlepszemu graczowi na świecie. 40-letni napastnik zdobył też najwięcej na świecie goli w meczach reprezentacji - 138. Według tegorocznego zestawienia magazynu "Forbes" Ronaldo przewodzi najlepiej zarabiającym sportowcom globu. Jego roczne wpływy szacowane są na 275 mln dolarów.