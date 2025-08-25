Czeszka Petra Kvitova, dwukrotna mistrzyni Wimbledonu, w poniedziałek oficjalnie zakończyła tenisową karierę. W swoim ostatnim meczu przegrała z Francuzką Diane Parry 1:6, 0:6 w 1. rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku.

Petra Kvitova zakończyła karierę / PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

35-letnia zawodniczka o tym, że zakończy karierę po US Open, poinformowała w czerwcu. Jej ostatni mecz trwał zaledwie 52 minuty.

Petra Kvitova rywalizację w tym sezonie rozpoczęła w lutym podczas turnieju w Austin w Teksasie po 17 miesiącach przerwy macierzyńskiej. Od powrotu na korty wygrała tylko jedno spotkanie z dziewięciu, które rozegrała. W US Open wystąpiła dzięki zamrożonemu rankingowi.

Największe sukcesy Czeszki to dwa zwycięstwa w Wimbledonie - w 2011 i 2014 roku.

W 2011 wygrała też Turniej Mistrzyń, a pięć lat później wywalczyła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro.

W światowym rankingu osiągnęła pozycję wiceliderki, a także pomogła czeskiej reprezentacji zdobyć sześć trofeów w Pucharze Federacji, znanym obecnie jako Puchar Billie Jean King.

Na swoim koncie Kvitova ma 31 wygranych turniejów cyklu WTA.