Meksykanka Lizbeth Ovalle stała się najdroższą piłkarką w historii. Orlando Pride pozyskało skrzydłową z klubu Tigres Femenil za 1,5 miliona dolarów.

Lizbeth Ovalle (w środku) na zdj. z 2024 r. / MIGUEL SIERRA / PAP/EPA

"Przychodzę z jasnym celem"

Według amerykańskich mediów Ovalle dołączyła do klubu za 1,5 mln dolarów, podpisując dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia do 2028 roku.

Transfer 25-letniej reprezentantki Meksyku przewyższa kwotę 1,3 mln dolarów, którą Arsenal Londyn zapłacił w lipcu za kanadyjską napastniczkę Olivię Smith z Liverpoolu.

Bardzo się cieszę, że dołączam do Orlando Pride. Przychodzę z jasnym celem zdobywania tytułów i pozostawienia po sobie śladu w klubie - powiedziała Ovalle, cytowana w oświadczeniu amerykańskiego klubu.

Jestem gotowa dać z siebie wszystko i pomóc Orlando Pride pozostać wiodącą drużyną - dodała 25-latka.

Przez 8 lat strzeliła 136 bramek

Lizabeth Ovalle jest najlepszą w historii strzelczynią Tigres Femenil. W ciągu ośmiu lat zdobyła 136 bramek i zanotowała 103 asysty w 294 meczach dla meksykańskiego klubu. Rozegrała też 81 meczów w reprezentacji Meksyku, strzelając 20 goli. Odegrała kluczową rolę w zdobyciu przez drużynę złotego medalu Igrzysk Panamerykańskich w 2023 roku.

Orlando Pride to triumfator National Women's Soccer League w 2024 roku. W tym sezonie po 16 z 26 kolejek fazy zasadniczej zajmuje trzecie miejsce w amerykańskiej ekstraklasie. Traci 12 punktów do lidera - Kansas City Current.