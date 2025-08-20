Wieczysta Kraków nie przestaje zaskakiwać kibiców i całej piłkarskiej Polski. Po efektownym zwycięstwie nad Polonią Warszawa, klub z Małopolski ogłosił sensacyjny transfer. Lucas Piazon, były zawodnik Chelsea już dziś ma podpisać kontrakt z Wieczystą Kraków. Informację tę potwierdził trener zespołu, Przemysław Cecherz, podczas konferencji prasowej po meczu z Polonią.

Lucas Piazon w 2021 roku / ANDREJ CUKIC / PAP

Wieczysta Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem. We wtorkowy wieczór podopieczni Przemysława Cecherza rozgromili Polonię Warszawa aż 6:1, pokazując, że są gotowi walczyć o najwyższe cele. Jednak to nie tylko wynik sportowy przyciągnął uwagę kibiców i mediów. Chwilę po końcowym gwizdku trener Cecherz ogłosił, że do zespołu dołączy Lucas Piazon - piłkarz, którego nazwisko elektryzuje fanów futbolu na całym świecie.

Lucas Piazon dziś przyleciał do Krakowa. Jutro powinien podpisać kontrakt z Wieczystą - taką wiadomość przekazał we wtorek szkoleniowiec krakowskiej drużyny, rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości brazylijskiego pomocnika.

Transfer Lucasa Piazona do Wieczystej Kraków był już od kilku dni szeroko komentowany w mediach, jednak dopiero teraz stał się faktem.

Kim jest Lucas Piazon?

Lucas Piazon to postać doskonale znana kibicom piłki nożnej. Brazylijski pomocnik przez niemal dekadę był związany z londyńską Chelsea, choć większość tego czasu spędził na wypożyczeniach do różnych klubów w Europie. W swojej karierze występował w takich krajach jak Anglia, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Włochy, Portugalia czy Brazylia. W barwach Chelsea Piazon nie zdołał na stałe przebić się do pierwszego składu, ale jego talent i potencjał były doceniane przez wiele europejskich zespołów.

W poprzednim sezonie Piazon reprezentował barwy AVS Futebol SAD, gdzie rozegrał 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach, notując trzy asysty. Jego wszechstronność i doświadczenie mają być ogromnym wzmocnieniem dla Wieczystej Kraków, która nie ukrywa swoich ambitnych planów na najbliższe lata.