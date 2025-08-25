Po spotkaniu Miedwiediew ponownie odniósł się do tej sytuacji.

Powodem mojego zdenerwowania nie był fotograf, tylko ta decyzja. Opóźnienie z powodu wbiegnięcia fotografa trwało pewnie cztery i pół sekundy. Nie sądzę, żeby to było tak długo, żeby znów przyznawać pierwszy serwis - tłumaczył.

Publiczność przez kilka minut buczała po decyzji Allenswortha i Bonzi nie mógł ponownie zaserwować przez sześć minut. Miedwiediew ostatecznie obronił piłkę meczową, doprowadził do tie-breaka i rozstrzygnął tego i następnego seta na swoją korzyść.

Rosjanin nawiązał też do wydarzeń z początku tego roku, gdy organizacja ATP ukarała Amerykanina Reilly'ego Opelkę po tym, jak nazwał on Allenswortha "najgorszym sędzią w całym tourze".

Co mówił Reilly Opelka? - powtarzał na korcie Miedwiediew.

Tego już później nie chciał komentować.

Już i tak dostanę wystarczająco wysoką grzywną. Jeśli powiem jeszcze cokolwiek, będę miał poważne kłopoty, więc nic już nie mówię. Każdy wie, o co mi chodziło, gdy wspomniałem o Reillym. On wtedy dostał dużą karę, ja też się takiej spodziewam - stwierdził.

Przedstawiciel organizatorów imprezy - Amerykańskiej Federacji Tenisowej - poinformował później, że fotograf został wyprowadzony z kortu, a jego akredytacja została anulowana.