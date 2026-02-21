Johannes Hoesflot Klaebo nie do zatrzymania. Norweg zdobył swój 11. złoty medal igrzysk olimpijskich. W sobotę triumfował w Tesero na dystansie 50 km. To jego szóste złoto igrzysk Mediolan-Cortina. Bardzo dobrze spisał się Dominik Bury, który zajął 12. miejsce.
Po wcześniejszym triumfie w sztafecie Klaebo został pierwszym w historii sportowcem z dziewięcioma złotymi krążkami zimowych igrzysk.
Teraz poprawił osiągnięcie amerykańskiego panczenisty Erica Heidena, który w 1980 roku w Lake Placid był pierwszym, który zdobył pięć złotych medali na jednych zimowych igrzyskach.
Klaebo trzy pierwsze olimpijskie złota zdobył osiem lat temu w Pjongczangu. W 2022 roku w Pekinie dołożył dwa kolejne oraz po jednym srebrnym i brązowym medalu.
W sobotę na 50 km drugi był Norweg Martin Loewstroem Nyenget, a trzeci inny reprezentant tego kraju Emil Iversen.
Dominik Bury zajął świetne 12. miejsce.