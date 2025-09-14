Polska obrona w FC Porto. Jakub Kiwior rozegrał pierwszy mecz w barwach portugalskiego klubu. W defensywie partnerował mu także sprowadzony latem Jan Bednarek.

Jakub Kiwior / MANUEL FERNANDO ARAUJO / PAP

Jan Bednarek do Porto trafił w lipcu z Southamptonu. Jakub Kiwior natomiast na początku września został wypożyczony z Arsenalu, z opcją transferu definitywnego.

Nowy zespół polskich piłkarzy wygrał u siebie z CD Nacional 1:0 w 5. kolejce ligi portugalskiej.

Bramkę w 39. minucie z rzutu karnego zdobył Hiszpan nigeryjskiego pochodzenia Samu Aghehowa.

Porto z kompletem pięciu zwycięstw prowadzi w tabeli.