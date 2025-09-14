Na pozostałości po dawnej strażnicy Bertingen trafili archeolodzy w podolsztyńskim Bartążku w Warmińsko-Mazurskiem. Odkrycie jest niezwykle ważne dla poznania historii regionu, ponieważ wiąże się bezpośrednio z historią Olsztyna. W tym właśnie miejscu nadano lokację tego miasta.

Bartążek: Natrafiono na pozostałości po dawnej strażnicy/zameczku Bertingen / fot. D. Swat (Michał Kontraktowicz Wójt Gminy Stawiguda, Facebook) /

Jak poinformował wójt gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz, odkrycia dokonano w czasie prac przy stacji uzdatniania wody. Są to pozostałości po dawnej strażnicy czy zameczku Bertingen wspomnianej w źródłach. Wstępne wyniki badań archeologicznych pokazały istnienie w tym miejscu fragmentów murów, pomieszczenia oraz prawdopodobnie sklepienia piwnicy z okresu średniowiecza.

Unikatowe artefakty ujrzały światło dzienne

"Odkryliśmy też bardzo dużą liczbę zabytków archeologicznych. Oprócz fragmentów naczyń glinianych odkryto zdobione elementy architektury, szkło taflowe, gliniany ciężarek do sieci, średniowieczną łopatę, gwoździe, żelazne oraz wykonane ze stopu miedzi, zdobione klamerki do pasa i jego elementy, noże, widelce, nożyczki, guziki, monety m.in. brakteat z bramą datowany na 1328-1334, ostrogę, grot bełtu do kuszy, narzędzia codziennego użytku, oraz unikatowy fragment bursztynowej zawieszki w kształcie serca czy łezki" – podkreślił kierujący pracami archeologicznymi Damian Swat.

Odkrycie jest ważne dla poznania historii regionu, ponieważ wiąże się bezpośrednio z historią powstania Olsztyna. To tu nadano lokację dzisiejszej stolicy województwa. Strażnica w Bartążku została założona przez warmińskiego wójta krajowego Henryka von Lutra w 1334 roku. To właśnie z tego miejsca - zameczku Bertingen - nadawano lokacje dla sąsiednich wsi.

"Kolejną ważną datą był rok 1348. Do zameczku zjeżdżają najważniejsi dostojnicy kapituły warmińskiej, którzy podejmują decyzję o założeniu miasta Olsztyn. Miejsce jest o tyle wyjątkowe, ponieważ szukało go wielu badaczy, a dokładna lokalizacja nie była potwierdzona archeologicznie. O początkach zamku pisał prof. Grzegorz Białuński, który wymieniał m.in. tę lokalizację. Stanowisko archeologiczne było badane w przeszłości przez W. Odojową oraz A. Mackiewicza, który stwierdził o lokalizacji tego założenia obronnego" – dodał Damian Swat.

Wójt Stawigudy podkreślił, że całość odkryć pokazuje skalę bogactwa zameczku Bertingen w Bartążku. "Jako gmina Stawiguda będziemy ubiegać się o środki na udostępnienie miejsca turystom, a znalezione artefakty po konserwacji trafią do Muzeum Archidiecezji Warmińskiej" – zapowiedział wójt Kontraktowicz.