W niedzielę 14 września papież Leon XIV kończy 70 lat. Na Stolicę Piotrową wybrany został 8 maja tego roku. Pierwszy w historii papież z USA to augustianin z Chicago, były wieloletni misjonarz w Peru, poliglota i miłośnik sportu, przede wszystkim tenisa; z wykształcenia również matematyk.

Papież Leon XIV / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

W dniu urodzin Leon XIV spotka się z wiernymi w Watykanie na modlitwie Anioł Pański, a po południu w bazylice Świętego Pawła za Murami będzie przewodniczyć uroczystości upamiętniającej męczenników i świadków wiary XXI wieku. Obecni będą reprezentanci innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

Robert Prevost

Papież (Robert Francis Prevost) urodził się 14 września 1955 roku w Chicago w rodzinie o francuskich, włoskich, hiszpańskich, a także kreolskich korzeniach.

Dziadek papieża ze strony ojca Salvatore Giovanni Riggitano urodził się w Milazzo na Sycylii, a po emigracji do Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku zmienił nazwisko na John R. Prevost przyjmując panieńskie nazwisko swojej teściowej, Francuzki Jeanne Eugenie Prevost.

Ojciec papieża, Louis Marius Prevost jako chorąży amerykańskiej armii brał udział w lądowaniu wojsk alianckich w Normandii 6 czerwca 1944 roku. Był na statku przewożącym wojsko, ciężarówki i czołgi.

Dwaj starsi bracia papieża to Louis Martin i John Joseph.

Robert Prevost ukończył seminarium ojców augustianów w 1973 roku. W 1977 r. otrzymał dyplom z matematyki i filozofii na uniwersytecie Villanova w Filadelfii.

W tym samym roku wstąpił do nowicjatu ojców augustianów i otrzymał święcenia w 1982 roku.

Misje w Peru

W 1985 roku został wysłany z misją zgromadzenia zakonnego Świętego Augustyna do Peru, gdzie pracował jako kanclerz diecezji Chulucanas i wikariusz parafii w tamtejszej katedrze.

Otrzymał tytuł doktora prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie.

W 1988 roku Robert Prevost udał się ponownie do Peru, gdzie pełnił różne funkcje; był dyrektorem seminarium augustianów w Trujillo i wykładowcą prawa kanonicznego w seminarium diecezjalnym, a także jego rektorem.

W 1999 roku wrócił do Chicago, ponieważ został mianowany prowincjałem augustianów w swoim rodzinnym mieście.

Przełożony augustianów odwiedzał Polskę

W 2001 roku wybrano go na przełożonego generalnego Zakonu św. Augustyna. Funkcję tę pełnił do 2013 roku. W tym czasie odwiedzał Polskę wspierając prowincję zakonną.

W 2014 roku papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim sede vacante diecezji Chiclayo w Peru, a potem jej ordynariuszem. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa In Illo uno unum (W Nim stanowimy jedno) z "Objaśnień Psalmów" świętego Augustyna.

Następnie papież mianował go administratorem apostolskim peruwiańskiej diecezji Callao.

Biskup Prevost był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Peru w latach 2018-2023. Ma również obywatelstwo tego kraju.

W 2022 r. uczestniczył w rozmowach Konferencji Episkopatu Peru z ówczesnym prezydentem Pedrem Castillem podczas kryzysu politycznego. W czasie tłumionych przez władze w Limie protestów przeciwko usunięciu Castilla razem z kierownictwem Episkopatu zaapelował w liście otwartym do Kongresu o zaprzestanie stosowania przemocy, wysłuchanie protestujących i przyśpieszenie wyborów.

W dżinsach i kaloszach

Na nagraniach filmowych z czasów posługi w Peru widać przyszłego papieża w dżinsach, kaloszach, flanelowej koszuli i w czapeczce z daszkiem, pomagającego miejscowej ludności podczas powodzi. Wsie i miasteczka odwiedzał często jeżdżąc konno.

30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Godność kardynała prefekt Prevost otrzymał od Franciszka na konsystorzu 30 września 2023 roku.

Od lat jest zapalonym tenisistą. W latach pracy w Kurii Rzymskiej chodził regularnie do rzymskiej siłowni.

Wybrany w drugim dniu konklawe

Kardynał Robert Prevost został wybrany w drugim dniu konklawe 8 maja br. w czwartym głosowaniu.

Kilka minut po ogłoszeniu "Habemus Papam" wyszedł na balkon bazyliki św. Piotra i powiedział wiernym: Niech pokój będzie z wami wszystkimi, najdrożsi bracia i siostry. Takie było pierwsze pozdrowienie Chrystusa zmartwychwstałego, Dobrego Pasterza, który oddał życie za Bożą owczarnię.

Ja także chciałbym, by to pozdrowienie pokoju dotarło do naszych serc, dotarło do waszych rodzin, do wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują, do wszystkich ludów, do całej ziemi. Pokój wam - powiedział.

Nowy papież podkreślił: Razem musimy być Kościołem misyjnym, który buduje mosty i dialog.

12 maja podczas spotkania z dziennikarzami w Watykanie Leon XIV oświadczył, że "pokój zaczyna się od każdego z nas: od sposobu, w jaki patrzymy na innych, jak ich słuchamy i jak o nich mówimy". Wzywał, by powiedzieć "nie" wojnie słów i obrazów oraz odrzucenie paradygmatu wojny.

Inauguracja pontyfikatu odbyła się 18 maja. Uczestniczyło w niej około 200 tysięcy osób. W homilii papież powiedział: Zostałem wybrany nie mając żadnych zasług. Z bojaźnią i drżeniem przychodzę do Was jako brat, który pragnie stać się sługą waszej wiary i waszej radości, podążając z wami drogą miłości Boga, który pragnie, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni w jedną rodzinę.

Wyjaśnił, że nigdy nie chodzi o zdobywanie innych poprzez dominację, religijną propagandę czy za pomocą narzędzi władzy, lecz chodzi zawsze i wyłącznie o to, by miłować tak, jak czynił to Jezus.

Chciałbym, bracia i siostry, aby to było naszym pierwszym wielkim pragnieniem: Kościół zjednoczony, znak jedności i komunii, który staje się zaczynem pojednanego świata - oświadczył w programowej homilii. Dodał: Chcemy być małym zaczynem jedności, komunii, braterstwa.

Zmiany po pontyfikacie Franciszka

Szybko nowy papież przywrócił kilka tradycji, od których odstąpił Franciszek. Od razu zaczął nosić mucet, zakładany na sutannę. Pojechał już kilka razy na wypoczynek do letniej rezydencji w Castel Gandolfo, do której nie jeździł jego poprzednik. Ma też wkrótce zamieszkać w remontowanym obecnie apartamencie w Pałacu Apostolskim. Razem z papieżem zamieszka tam mała wspólnota kilku jego współbraci augustianów.

Według nieoficjalnych informacji jeszcze we wrześniu, a więc cztery miesiące po wyborze, ma ukazać się pierwszy dokument papieża - adhortacja apostolska na temat ubogich. Prace nad nim rozpoczął Franciszek, a sfinalizuje je, w duchu kontynuacji, jego następca. Publikacja nie została jeszcze zapowiedziana przez Watykan.

W najbliższych tygodniach oczekiwane jest ogłoszenie pierwszej podróży Leona XIV do Turcji i Libanu. Planowana na listopad wizyta w Turcji związana będzie z 1700-leciem Soboru Nicejskiego, czyli przełomowego zgromadzenia biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego. Odbyło się ono w Nicei, jak miejscowość ta była nazywana w starożytności i średniowieczu. Obecnie nosi ona nazwę Iznik.

Do tej podróży ma zostać dodana także wizyta w Libanie, co byłoby symbolicznym sygnałem troski o cały Bliski Wschód po częstych apelach papieża o pokój w regionie.

Według medialnych doniesień w przyszłym roku możliwa jest podróż Leona XIV do Afryki, potem do Argentyny - ojczyzny Franciszka oraz do Urugwaju i Peru.

Nie wiadomo jeszcze kiedy Leon XIV odwiedzi swoją ojczyznę, Stany Zjednoczone.

W piątek papież wyraził nadzieję, że wkrótce odwiedzi włoską wyspę Lampedusa, symbol kryzysu migracyjnego w Europie.

Jego brat John w wywiadzie telewizyjnym wyjawił niedawno, że papieżowi najbardziej brakuje możliwości prowadzenia samochodu, co uważa za relaksujące zajęcie.

