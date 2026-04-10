Informacje o śmierci drugiego trenera reprezentacji skomentował także prezes PZPN Cezary Kulesza. "Wyjątkowy piłkarz, świetny trener, ale przede wszystkim bardzo dobry człowiek" - napisał w serwisie X.

Na antenie Radia RMF24 były trener reprezentacji Polski Stefan Majewski powiedział: Byłem z nim umówiony za dwa dni. Mieliśmy się spotkać, rozmawiać. Dla mnie to jest coś niewiarygodnego. Nie wiem, jakich słów użyć... Jeden z najlepszych kolegów - człowiek, który zawsze potrafił pomóc. Był doskonałym trenerem. Rzadko się spotyka takich ludzi.

Ze wstępnych doniesień "Radia Wrocław" wynika, że Jacek Magiera zasłabł w trakcie treningu biegowego.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Przyszły selekcjoner reprezentacji Polski". Cezary Kucharski wspomina Jacka Magierę

Jacek Magiera - zawodnik i trener

Jacek Magiera był wychowankiem Rakowa, w barwach którego w marcu 1995 roku zadebiutował w ekstraklasie. W 1997 trafił do Legii i występował w stolicy do 2006 roku, z półroczną przerwą grę w Widzewie (2000).

Ze stołecznym klubem wywalczył dwa razy mistrzostwo, raz Puchar Polski i Superpuchar.

Jacek Magiera w barwach Legii w 1998 r. walczy o piłkę z zawodnikiem Lecha Maciejem Scherferchnem

W 2006 roku powrócił do Rakowa, a karierę zakończył wkrótce potem Cracovii.

W ekstraklasie rozegrał łącznie 233 mecze, zdobywając 25 bramek. Występował również w juniorskich reprezentacjach Polski, a z kadrą do lat 16 wywalczył mistrzostwo Europy (1993). Kilka miesięcy później, jak przypomniał PZPN, był kapitanem reprezentacji Polski U-17, która na mistrzostwach świata zajęła czwarte miejsce.

Jako szkoleniowiec pełnił funkcję asystenta w reprezentacji Polski do lat 18, a także w Legii, a tymczasowo prowadził też wówczas stołeczny zespół jako pierwszy trener.

W latach 2014-15 był opiekunem rezerw na Łazienkowskiej, a 2016 roku przeniósł się do Zagłębia Sosnowiec. Po kilku miesiącach został szkoleniowcem Legii, którą poprowadził w rozgrywkach Ligi Mistrzów, zajmując trzecie miejsce w fazie grupowej. Pozostaje więc ostatnim - jak dotychczas - trenerem pracującym z polskim klubem w Champions League.

W sezonie 2016/17 wywalczył z Legią mistrzostwo Polski. We wrześniu 2017 został zwolniony z klubu, a wkrótce potem zaczął pracę w PZPN.

Od marca 2018 roku Magiera prowadził reprezentację Polski do lat 20, przygotowującą się w roli gospodarza do mistrzostw świata 2019. Doszedł z nią do 1/8 finału turnieju. Później pracował z kadrą narodową U-19.

Do futbolu klubowego powrócił w 2021 roku, obejmując Śląsk Wrocław, z którym w sezonie 2023/24 wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Od lipca 2025 roku był drugim trenerem reprezentacji Polski.