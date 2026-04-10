​Tragiczne wieści przekazuje Polski Związek Piłki Nożnej. W piątek zmarł drugi trener reprezentacji Polski, Jacek Magiera. W przeszłości był związany m.in. z Legią Warszawa, z którą grał w Lidze Mistrzów i zdobywał mistrzostwo Polski. Miał 49 lat. "Wyjątkowy piłkarz, świetny trener, ale przede wszystkim bardzo dobry człowiek" - napisał w serwisie X, prezes PZPN Cezary Kulesza.

Na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawiła się w piątek przed południem smutna wiadomość. W wieku zaledwie 49 lat zmarł drugi trener reprezentacji Polski - Jacek Magiera. W kadrze, którą prowadzi Jan Urban, pracował od lipca 2025 roku. 

PZPN: Nie żyje trener Jacek Magiera

PZPN przekazał wyrazy współczucia najbliższym trenera. "Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" - czytamy we wpisie federacji zamieszczonym w mediach społecznościowych. 

Kariera piłkarska

Magiera był wychowankiem Rakowa Częstochowa, w barwach którego debiutował na poziomie Ekstraklasy. Od 1997 do 2006 roku bronił barw Legii Warszawa, z półroczną przerwą na występy w Widzewie Łódź. Z klubem ze stolicy wywalczył dwa mistrzostwa, jeden Puchar i Superpuchar Polski, a także triumfował w rozgrywkach Pucharu Ligi Polskiej. Na poziomie Ekstraklasy Magiera rozegrał w sumie 233 spotkania, zdobywając w nich 25 bramek. Występował również w juniorskich reprezentacjach Polski. Z kadrą do lat 16 w 1993 roku wywalczył mistrzostwo Europy. Następnie trafił do kadry U-17, gdzie w roli kapitana wywalczył czwarte miejsce na mistrzostwach świata.  

Historyczny sukces z Legią. Zremisował z Realem Madryt

Po zakończeniu piłkarskiej kariery trenował kilka zespołów z Ekstraklasy oraz juniorskich drużyn narodowych. Był asystentem w reprezentacji Polski do lat 18, a także w Legii Warszawa, którą tymczasowo prowadził także jako trener pierwszej drużyny. W 2016 doprowadził "Wojskowych" do awansu do fazy grupowej elitarnej Ligi Mistrzów. Legia pod wodzą Jacka Magiery wywalczyła trzecie miejsce w grupie, m.in. remisując na Łazienkowskiej z Realem Madryt 3:3. W sezonie 2016/2017 wywalczył z Legią mistrzostwo Polski. Miał też swój udział w kolejnym mistrzowskim tytule - wywalczonym rok później. 

Żałoba w Legii

Na profilu warszawskiego klubu pojawił się w piątek wpis poświęcony Jackowie Magierze. "Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery - byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia. Zarząd, pracownicy, sztab i piłkarze Legii Warszawa" - napisała Legia Warszawa w mediach społecznościowych.

W 2021 roku Magiera objął Śląsk Wrocław, z którym wywalczył m.in. wicemistrzstwo kraju. 

Kulesza żegna Magierę: Wyjątkowy piłkarz, świetny trener

Informacje o śmierci drugiego trenera reprezentacji skomentował także prezes PZPN Cezary Kulesza. "Wyjątkowy piłkarz, świetny trener, ale przede wszystkim bardzo dobry człowiek" - napisał w serwisie X.

Podkreślił, że trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. "Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać" - napisał Kulesza. Szef polskiej federacji piłkarskiej złożył bliskim zmarłego trenera wyrazy współczucia.

Stefan Majewski po śmierci Jacka Magiera: Nie wiem, jakich słów użyć...

Na antenie Radia RMF24 śmierć Jacka Magiery skomentował były trener reprezentacji Polski, Stefan Majewski. Byłem z nim umówiony za dwa dni. Mieliśmy się spotkać, rozmawiać. Dla mnie to jest coś niewiarygodnego. Nie wiem, jakich słów użyć... Jeden z najlepszych kolegów - człowiek, który zawsze potrafił pomóc. Był doskonałym trenerem. Rzadko się spotyka takich ludzi - powiedział, wyraźnie poruszony tym, co się stało. 

Ze wstępnych doniesień "Radia Wrocław" wynika, że Jacek Magiera zasłabł w trakcie biegowego treningu.

