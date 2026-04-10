W związku z rozpoczynającym się remontem tramwajowej sieci trakcyjnej w Śródmieściu Gdańsk uruchomił specjalne punkty informacyjne dla mieszkańców. W wyznaczonych lokalizacjach można uzyskać szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji miejskiej, zasadach przesiadek oraz alternatywnych sposobach podróżowania. Prace potrwają prawie dwa miesiące i są wstępem do większych inwestycji infrastrukturalnych w mieście.

W sobotę w centrum Gdańska rozpoczyna się długo zapowiadany remont torowska tramwajowego . Prace obejmą kluczowe skrzyżowania i węzły komunikacyjne, co oznacza poważne zmiany dla pasażerów i kierowców.

Miasto uruchamia punkty informacyjne dla mieszkańców

Od piątku w Gdańsku działają punkty informacyjne, w których mieszkańcy mogą bezpośrednio porozmawiać z pracownikami Zarządu Transportu Miejskiego, Gdańskiego Zarządu Dróg oraz Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

Namioty pojawią się w trzech najważniejszych miejscach: przy przystanku Warneńska (parking przy Netto), na pętli Siedlce oraz w rejonie Dworca Głównego.

Spotkania z mieszkańcami zaplanowano na 10, 11, 13 i 14 kwietnia. W tych dniach punkty będą czynne w godzinach porannych i popołudniowych, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z pomocy.

W punkcie informacyjnym można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tras, przesiadek czy zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Pracownicy rozdają także ulotki z najważniejszymi informacjami. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, celem akcji jest zapewnienie mieszkańcom bieżącego dostępu do rzetelnych informacji oraz wsparcie w planowaniu codziennych podróży.

Rozpoczynający się remont to dopiero początek większych zmian w infrastrukturze Gdańska. Miasto zapowiada kolejne inwestycje, które mają poprawić komfort podróżowania i bezpieczeństwo pasażerów.

Harmonogram działania punktów informacyjnych:

10 kwietnia (piątek): Warneńska, Pętla Siedlce, Dworzec Główny – godz. 6.30-9.30 oraz 14.00-18.00

11 kwietnia (sobota):** Warneńska, Pętla Siedlce – godz. 10.00-13.00

13 kwietnia (poniedziałek):** Warneńska, Pętla Siedlce, Dworzec Główny – godz. 6.30-9.30 oraz 14.00-18.00

14 kwietnia (wtorek):** Warneńska, Pętla Siedlce, Dworzec Główny – godz. 6.30-9.30 oraz 14.00-18.00

Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczynającego się remontu dostępne są w punktach informacyjnych oraz na ulotkach rozdawanych na miejscu a także na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg.



