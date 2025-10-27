Grzegorz Krychowiak zakończył karierę piłkarską, rozgrywając swój ostatni mecz w barwach Mazura Radzymin. Jego występ był częścią wspólnego projektu z raperem Quebonafide.

Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski, rozegrał swój ostatni mecz w lidze okręgowej dla Mazura Radzymin przeciwko Polonii III Warszawa. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3, a Krychowiak zanotował asystę, otrzymał - tradycyjną - żółtą kartkę i opuścił boisko w 77. minucie. Występ był częścią projektu realizowanego wspólnie z raperem Jakubem Grabowskim, znanym jako Quebonafide.

"Jestem spełnionym piłkarzem — niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły. Z całego serca dziękuję kibicom, którzy byli ze mną na dobre i na złe, wszystkim piłkarzom, z którymi miałem zaszczyt dzielić boisko, a także każdej osobie, która wspierała mnie na tej drodze. Dziękuję mojej rodzinie i mojej kochającej żonie — bez Was nic z tego nie miałoby sensu" - napisał swoim kibicom Krychowiak w poście na Instagramie.

Bogata kariera klubowa i reprezentacyjna

Krychowiak ma za sobą imponującą karierę - dwukrotnie triumfował w Lidze Europy z Sevillą, występował w takich klubach jak Reims, Sevilla, Paris Saint-Germain, West Bromwich Albion, Lokomotiw Moskwa czy Al-Shabab. Łącznie rozegrał 58 meczów w lidze hiszpańskiej, 83 we francuskiej, 27 w angielskiej oraz 28 w Lidze Mistrzów. W reprezentacji Polski wystąpił 100 razy, biorąc udział w czterech dużych turniejach międzynarodowych.

Po zakończeniu kariery sportowej Krychowiak nie zamierza rozstawać się ze światem piłki. Planuje premierę filmu dokumentalnego o swojej karierze, ukończenie kursów trenerskich i dyrektora sportowego oraz start własnego podcastu. W najbliższym czasie zamierza częściej przebywać w Warszawie i rozwijać swoje biznesy.

W ostatnich miesiącach Krychowiak otrzymywał propozycje z Australii, Indii, Węgier oraz z drugich lig portugalskiej i hiszpańskiej. Żadna z nich nie spełniła jednak jego oczekiwań. Jak sam przyznał, brakowało mu emocji związanych z grą na najwyższym poziomie, dlatego zdecydował się zakończyć karierę.



