Nie żyje ekwadorski piłkarz Mario Pineida, były reprezentant kraju. 33-letni zawodnik grającego w tamtejszej ekstraklasie klubu Barcelona de Guayaquil został zastrzelony - podała lokalna policja.

Mario Pineida nie żyje / Franklin Jacome / AFP/EAST NEWS

33-letni Mario Pineida, piłkarz ekwadorskiej ekstraklasy z klubu Barcelona de Guayaquil, został zastrzelony - poinformowała lokalna policja.

W strzelaninie zginęła jeszcze jedna osoba, a kolejna została ranna - tożsamość drugiej ofiary nie została podana przez policję.

Klub Barcelona de Guayaquil wydał oświadczenie, w którym przekazał, że kibice są głęboko poruszeni i zasmuceni śmiercią Pineidy.

Mario Pineida rozegrał osiem meczów w reprezentacji Ekwadoru, ostatni podczas Copa America 2021, gdzie był rezerwowym w meczu z Brazylią.

Śmierć Pineidy potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ekwadoru, nie podając przy tym szczegółów. Klub piłkarza w oświadczeniu poinformował, że kibice są zasmuceni tragicznym zdarzeniem.

W strzelaninie zginęła jeszcze jedna osoba, której tożsamość nie została ujawniona przez policję, a kolejna została ranna. Do zdarzenia doszło w regionie Samanes na północnym krańcu Guayaquil, 265 kilometrów na południowy zachód od stolicy Quito.

Pineida rozegrał osiem meczów w reprezentacji Ekwadoru, ale nie był w składzie, który awansował na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Jego ostatni mecz w kadrze miał miejsce podczas Copa America w 2021 roku, gdy był rezerwowym w spotkaniu fazy grupowej z Brazylią.

Pochodzący z Santo Domingo piłkarz rozpoczął karierę w Independiente del Valle, gdzie grał w latach 2010-2015. Następnie w 2016 roku przeniósł się do klubu z nadmorskiego miasta Guayaquil i wywalczył z nim dwa tytuły mistrzowskie. Obrońca miał również krótki epizod w brazylijskim Fluminense w 2022 roku.

Funkcjonariusze na miejscu strzelaniny, w której zginął Mario Pineida / MARCOS PIN / AFP/EAST NEWS

Ekwador notuje jeden z najbardziej brutalnych okresów w historii, z ponad dziewięcioma tysiącami zabójstw w tym roku, jak podaje Ekwadorskie Obserwatorium Przestępczości Zorganizowanej.

W listopadzie 16-letni piłkarz Independiente del Valle zginął od zabłąkanej kuli, również w Guayaquil. Dwa miesiące wcześniej Maicol Valencia i Leandro Yepez, obaj piłkarze Exapromo Costa, oraz Jonathan Gonzalez zginęli od ran postrzałowych.